"Аквилон Инвест" осваивает в Северодвинске метод вдавливания свай

Проходящие сейчас динамические испытания грунтов на ул. Орджоникидзе в Северодвинске выполняются под тщательным контролем, сообщили в холдинге «Аквилон Инвест».
С 13 января на земельном участке на ул. Орджоникидзе 16а в рамках предусмотренных 47 Градостроительного Кодекса РФ инженерных изысканий подрядной организацией холдинга «Аквилон Инвест» производятся полевые испытания грунтов сваями для получения данных, необходимых для обоснования выбора типа фундаментов, их параметров и способов устройства. Погружение 24-метровых свай для динамических испытаний грунтов выполняется исключительно в будние дни. Используется комбинированный метод: бурение глубиной 16 метров, и последующая забивка сваи на 7 м. С 12.30 до 15.00 на время «тихого часа» в расположенном неподалеку детском саде «Дюймовочка» подрядчик делает перерыв. Испытания планируется провести в течение 7 рабочих дней.
Как сообщил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков до начала работ было выполнена оценка технического состояния основных несущих и ограждающих конструкций домов №16 и №18 по ул. Орджоникидзе, совместно с работниками управляющей компании проведен поквартиный обход и визуальное обследование. В настоящее время специализированной компанией ООО «АльфаПроект» проводится замер вибродинамических воздействий на конструкции домов во время погружения свай по всей длине свай. Для выполнения мониторинга состояния расположенных рядом домов на конструктивных элементах зданий установлены временные реперы.
- До начала строительства нами проведена экспертная оценка текущего состояния домов. Если в ходе мониторинга будет выявлено превышение нагрузок при погружении свай – мы остановим работы. По итогам испытаний грунтов будет выполнен проект фундамента, при необходимости – предусмотрено шпунтовое ограждение стенок котлована. При устройстве свайного основания мы будем использовать щадящий метод погружения свай методом статического вдавливания. В отличие от традиционного сваебойного копра, он дает гораздо меньше шума и вибрации, а ударные нагрузки с различной амплитудой полностью отсутствуют, исключая их негативное влияние на окружающие объекты, - подчеркнул Алексей Попков.
Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» приобрел земельный участок у частной организации и является его законным правообладателем. Действующий генплан Северодвинска, Правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты и нормы позволяют осуществлять здесь строительство жилья. Администрация Северодвинска выдала градостроительный план участка, сейчас в полном соответствии с действующим законодательством ведется проектирование жилого комплекса. Проект пройдет предусмотренную законом экспертизу.
- Конечно любая стройка - это всегда ущемление чьих-то интересов. Зайти на новую площадку, не причинив никому неудобств, невозможно. Но мы хотим их минимизировать и стать добрыми соседями с жителями квартала, - отметил Алексей Попков.
В декабре прошлого года по предложению депутата городского совета Северодвинска Светланы Морозовой состоялась встреча представителей холдинга «Аквилон Инвест» с горожанами. По ее итогам было принято решение о создании инициативной рабочей группы из жителей домов. Представители застройщика заявили, что готовы на постоянной основе встречаться с представителями жильцов, предоставить по их запросу все необходимые документы. Рассматривается возможность оказания помощи в модернизации систем тепло- и водоснабжения, установки за счет застройщика новых стеклопакетов и светодиодного освещения в местах общего пользования домов, расположенных рядом.