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ООО «Технопарк»: «Не верьте клеветникам". Страсти вокруг Шиеса продолжают бурлить

Инвестор проекта «Экотехнопарк «Шиес», который собирались реализовать в Ленском р-не Архангельской области, гневно отверг распространенный в интернете и ряде СМИ инсинуации по поводу своего банкротства и переводе сотрудников в дочернюю фирму с другим названием.

Цитата с фирменного сайта «Шиес»:

«В последнее время ряд интернет-сайтов и сообществ в социальных сетях разместили информацию о том, что сотрудники ООО «Технопарк» (инвестор проекта ЭкоТехноПарк «Шиес») оформляются в порядке перевода на работу в другое юридическое лицо — ООО «Архангельск». В некоторых сообщениях также говорится о возможном банкротстве компании. Руководство ООО «Технопарк» официально опровергает данные заявления как не имеющие под собой основания и оставляет за собой право обратиться с иском о защите деловой репутации в порядке, предусмотренном статьей 152 ГК РФ, к редакциям и издателям соответствующих информационных ресурсов»

Одновременно компания напоминает, что с июля прошлого года строительные работы приостановлены, а техника выведена.

Очередь за юридическими процедурами и экспертизами. Напомним, что по сведениям редакции, полученным от московских источников, президент Путин распорядился подготовить ему к смарту подробный доклад о том, повлияет ли объект в Ленском районе на нормальное функционирование космодрома и Центра атомного судостроения.

15 январь 11:04 | : Экономика

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