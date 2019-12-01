ЖК «Зеленый квартал-3» заводится под кровлю

Строительство «коробки» здания на пр. Новгородский, 176 в Архангельске завершено.
Сейчас в здании заканчивается монтаж оконных блоков, продолжается устройство внутренних перегородок, а также прокладка внутренних сетей отопления, электро- и водоснабжения. Строители приступили к монтажу лифтового оборудования. Выполнена прокладка наружных инженерных сетей.
12-этажный одноподъездный дом возводится холдингом «Аквилон Инвест» на месте разобранного неэксплуатируемого деревянного нежилого здания. Жилой комплекс расположен в центре Архангельска, в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины. Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в новом жилом комплексе: в шаговой доступности находится школа № 11, два детских сада: «Парусок» и «Ивушка», бассейн «Норд-Арена», стадион «Труд», городская поликлиника № 1 и стоматологическая поликлиника № 1, оздоровительный комплекс «Вологодские бани».
В «Зеленом квартале-3» спроектировано 108 квартир - от студий до евро 4-х комнатных, площадью от 23 до 71 кв. м, с высотой потолков 2,7 м. Планировочные решения жилых помещений выполнены с использованием концепции «Разумные метры». Главное преимущество состоит в том, что на этапе проектирования учитывается образ жизни и особенности современных горожан. В итоге квартиры получаются значительно более удобным и функциональным, чем стандартные. В них предусмотрены специальные зоны для общения всех членов семьи и личные пространства для отдыха и уединения. В концепции «Разумные метры» нет пространств, которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние квадраты».
При строительстве используется передовой экологически чистый и энергоэффективный кирпич «Теплая керамика», обеспечивающий современные требования к сохранению тепла, поддержанию оптимальной влажности и звукоизоляции. Основой новой технологии является «эффективный кирпич», в структуре которого имеются специальные мельчайшие замкнутые поры и оптимально расположенные пустоты, которые и обеспечивают необходимое энергосбережение. Толщина продольных и поперечных несущих стены составляет 770 мм, толщина межквартирных стен — до 400 мм, перекрытий этажей — 300 мм, что в совокупности дает высокий уровень шумоизоляции в квартирах.
У единственного подъезда будет светопрозрачная входная группа, а внутри - качественная отделка холлов, своя колясочная. В доме устанавливаются два бесшумных лифтов импортного производства без машинного отделения - пассажирский и грузопассажирский. Автоматизированный тепловой пункт сдатчиками температуры позволит существенно экономить на коммунальных платежах.
Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории с созданием большой игровой зоны с разновозрастными детскими площадками, ярким антитравматическим покрытием и веревочной пирамидой, обустройством зоны street workout с уличными тренажерами и турниками, зоны отдыха со скамейками и малыми архитектурными формами. Запланирована высадка кустарников, разбивка газонов, установка клумб, прокладка прогулочных дорожек, монтаж системы уличного освещения с энергосберегающими фонарями. Впервые спроектирована современная дренажная система по технологии «Двор без луж». Также выполняется асфальтирование тротуаров и гостевых автостоянок, а также устройство велопарковок. Сдача в эксплуатацию ЖК «Зеленый квартал – 3» намечена на 2-й квартал 2020 года.
Напомним, что летом 2017 года холдинг «Аквилон Инвест» сдал в эксплуатацию 1-ю очередь ЖК «Зеленый квартал» на пересечении пр. Новгородский и ул. Вологодская площадью почти 20 тыс. кв. м на 267 квартир с подземным паркингом. А га месте расселенного за счет застройщика аварийного дома на ул. Гайдара 29 к.1 в этом году завершено строительство ЖК «Зеленый квартал-2» площадью 10,2 тыс. кв. м на 146 квартир.