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Инженер-строитель в Архангельске "стоит" на треть дешевле своего московского коллеги

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-строитель в Архангельске в среднем получает 56 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 88 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 81 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 55 000 рублей, в Сыктывкаре - 59 000 рублей и в Петрозаводске -  57 000 рублей в месяц.

Инженер-строитель – человек, способный в определенные сроки построить объект согласно проекту и в соответствии с определенными требованиями, касающимися качества и безопасности, используя имеющиеся людские и материальные ресурсы. Эта профессия принадлежит к разряду творческих профессий, здесь необходим анализ, испытания, конструирование и проектирование. Инженеры строители создают жилые и промышленные строения, автомобильные и железные дороги, мосты, трубопроводы и электросети. По роду деятельности инженер-строитель создает проект, контролирует строительные работы, монтаж конструкций, следит за качеством поставляемых материалов, определяет нормы и рассчитывает сметы.

  • Если инженер-строитель занимается исследованиями, разработками в области строительства, проектированием зданий и сооружений, такая работа относится к интеллектуальному типу профессиональной среды.
  • Если инженер-строитель занимается работой по возведению зданий непосредственно на строительном участке, то такая работа будет относиться к реалистичному типу профессиональной среды.
  • Если инженер-строитель занимается сметным делом, документацией, то такая профессиональная среда будет относиться к офисному типу.
09 январь 12:30 | : Экономика

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