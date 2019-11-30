Инженер-строитель в Архангельске "стоит" на треть дешевле своего московского коллеги

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-строитель в Архангельске в среднем получает 56 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 88 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 81 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 55 000 рублей, в Сыктывкаре - 59 000 рублей и в Петрозаводске - 57 000 рублей в месяц.
Инженер-строитель – человек, способный в определенные сроки построить объект согласно проекту и в соответствии с определенными требованиями, касающимися качества и безопасности, используя имеющиеся людские и материальные ресурсы. Эта профессия принадлежит к разряду творческих профессий, здесь необходим анализ, испытания, конструирование и проектирование. Инженеры строители создают жилые и промышленные строения, автомобильные и железные дороги, мосты, трубопроводы и электросети. По роду деятельности инженер-строитель создает проект, контролирует строительные работы, монтаж конструкций, следит за качеством поставляемых материалов, определяет нормы и рассчитывает сметы.