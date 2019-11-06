Кто умеет продавать... чайники? Подборка самых актуальных вакансий по Архангельской области

Портал HeadHunter и ИА RUSNORD подобрали 5 самых свежих вакансий для специалистов из Архангельской области:
Торговый представитель − https://bit.ly/2QKffxw (до 63 000 руб. до вычета НДФЛ)
Финансист-экономист − https://bit.ly/2rTMvtI (от 40 000 руб. на руки)
Директор магазина бытовой техники − https://bit.ly/2rTMi9U (от 38 000 до 55 000 руб. на руки)
Программист 1С − https://bit.ly/2ul3qq3 (от 21 000 до 45 000 руб. до вычета НДФЛ)
Менеджер по продажам − https://bit.ly/2QK6Qdr (до 90 000 руб. на руки)