Дошло! Архангельские аграрии вопрошают: где деньги взамен льготной лесосеки?!

На прошедшем в региональном министерстве АПК и торговли заседании коллегии в числе прочих обсуждалась тема отмены исключительного случая, который давал областным сельхозпредприятиям право на льготное получение лесосеки, без какой-либо финансовой компенсации взамен.
По версии министерства, вместо «лесной» льготы введена новая форма финансовой поддержки для малых сельхозпредприятий – субсидия на закупку техники. Но сумма в 30 миллионов рублей на все предприятия, а именно столько пока предусмотрено в областном бюджете на 2020 год, мягко говоря, вызвала недоумение.
Особенное возмущение таким подходом на заседании высказывал председатель совета директоров ООО «Устьянская молочная компания» г-н Фиалковский. Он-то первым и упрекнул областного министра АПК Бажанову в том, что никаких денег взамен утраченной лесосеки в бюджете не предусмотрено, несмотря на, якобы, данные обещания.
Упрек можно было бы считать вполне справедливым, если не знать предыстории. Дело в том, что с инициативой отмены исключительных случаев предоставления лесосеки, в частности, для собственных нужд сельскохозяйственных предприятий, весной текущего года выступила областная прокуратура на пару с председателем комитета по ЛПК и природопользованию Архангельского областного Собрания депутатов. После нескольких попыток соответствующий законопроект все же был принят депутатским большинством, несмотря на возражения профильного комитета по сельскому хозяйству.
Во время заседания коллегии Ирина Бажанова на претензии Фиалковского ответила вполне резонно – министерство АПК никому ничего не обещало. Также она выразила намерение передать вопрос авторам закона об отмене исключительных случаев.
На том бы, наверное, дело и закончилось, если бы г-н Фиалковский немногим позже вновь не «напал» на министра. В своей тираде он обвинил ее в отсутствии должного финансирования отрасли. Мол, в разговоре с двумя депутатами областного Собрания, последние сообщили Фиалковскому, что в регионе нет ни одного приоритетного инвестиционного проекта в сельскохозяйственной отрасли. То ли это намек был на бездействие чиновников, то ли нечто иное, понять было сложно, поскольку на тезис о том, что подобные проекты могут стать приоритетными при вложениях от 5 миллиардов рублей, никто из присутствующих ничего возразить не смог. Да, оно и не удивительно! Откуда у наших северных фермеров такие деньги?! А кто из внешних инвесторов решится в наших климатических условиях серьезно вкладываться в сельское хозяйство?! Ведь куда проще вложиться в тот же лес.
Выяснились в ходе заседания и некоторые иные причины возмущения г-на Фиалковского. Наблюдатели поговаривают, что, кажущийся внешне благополучным сельхозбизнес «УМК», на самом деле настолько закредитован, что даже малейшее сокращение господдержки может поставить его на грань борьбы за выживание. А по определенным позициям, в частности, по кредитам, господдержка ежегодно сокращается. По признанию самого же Фиалковского, если объем субсидий не будет увеличен, то уже после первого квартала 2020 года предприятие может оказаться в трудной финансовой ситуации.
Кроме того, наблюдатели говорят, что, возможно, часть кредитов предоставлена ООО «УМК» структурами устьянского лесопромышленника Буторина. А именно подконтрольная последнему «УЛК», вместе с «Титаном» и «Илимом», получит льготную лесосеку под реализацию своих инвестпроектов, в том числе, видимо, и отобранную у муниципалитетов и аграриев. Вот такой, что называется, круговорот…
Как бы не обстояли дела у Фиалковского, следует признать, что взамен лесосеки областные аграрии действительно практически ничего не получили. Только спрашивать за это надо с тех, кто, лоббируя принятие областного закона, пафосно и громко заявлял, что полученные в бюджет от лесных инвестпроектов доходы будут направляться, в том числе, и на поддержку областных сельхозтоваропроизводителей. Сдается, правда, что это было лишь очередное бла-бла-бла!