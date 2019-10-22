Россияне требуют денег вместо новогодних пьянок на работе

Променять новогодний корпоратив на премию готовы 74% сотрудников. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющих постоянную работу.
При наличии выбора, новогодний корпоратив или премия, деньги предпочли бы 74%. В среднем россияне считают 4700 руб. денежным эквивалентом корпоративной вечеринке.
Деньги корпоративам чаще всего предпочитают сотрудники 25—34 лет (78%) и россияне с зарплатой менее 30000 руб. (79%).
По данным Superjob, за 6 лет, прошедших с момента аналогичного исследования, сотрудники стали лояльнее: в 2013 году корпоративы предпочитали премии 12%, сегодня — 18%.
Впрочем, сотрудники ИА RUSNORD традиционно хотят и того, и другого. И побольше!