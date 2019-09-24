«Мусорная тема» в СССР: как пионеры с «Королевой Марго» дерево спасали

Почти год назад в России стартовала «мусорная реформа». СМИ едва ли не каждый день пестрят сообщениями о необходимости раздельного сбора и переработки отходов. При этом в качестве примера эффективности такого подхода нам чаще всего приводят опыт США и Европы.
Брать пример с других, более успешных в использовании вторсырья стран, дело похвальное. Но иногда не лишне обратить внимание и на собственный опыт. Ведь существовавшая в эпоху СССР система раздельного сбора ТБО считалась одной из наиболее передовых в мире. Что из этих уроков прошлого подойдет нам сегодня?
Собравший больше всех бумаги пионер поощрялся почетной грамотой, а иногда и путевкой в летний лагерь. А школа за успешный сбор макулатуры получала от двух до двадцати копеек за килограмм.
Впрочем, в определенный момент им конкуренцию составило старшее поколение. Для взрослых создали целую систему поощрения - обмен бумажного хлама на дефицит. Обычно при универмагах существовали пункты приема макулатуры, где за нее можно было получить какой-либо полезный товар. Бумажный мусор меняли на мыло, стиральный порошок, а главное — на зарубежную литературу. Кто тогда не зачитывался романами Джека Лондона, Александра Дюма, Эрнеста Хемингуэя или Уильяма Фолкнера? Во многих советских семья «макулатурная» литература составляла основу домашней библиотеки – к стандартной мебели стандартный набор книжных корешков.
А когда дефицита, в том числе, книжного нет, как такового? Власти современной России также пытаются сформировать систему поощрений за сбор макулатуры. Недавно Госдума приняла закон, освобождающий россиян от НДФЛ при сдаче ненужной бумаги. Осталось только повсеместно открыть пункты приема, которых сейчас днем с огнем не найти, и тогда, вероятно, сбор макулатуры станет мейнстримом.
Не менее активно советские люди занимались и сбором металлолома. Поскольку металлургия — важнейшая отрасль промышленности, то невыполнение плана по сбору втормета школой либо другой организацией грозило выговорами, а то и лишением премий. В ход шли старые батареи, металлические остовы детских колясок, кроватей и другие детали. Переработкой металлолома в Советском Союзе занимались два предприятия — Вторцветмет и Вторчермет.
Школьники, собравшие вторсырья больше всех, получали мороженое или билеты в кино, а взрослые — дополнительные выходные.
В наши дни сбор металла — прерогатива маргинальных слоев общества. Среди обычных граждан это, увы, считается чем-то зазорным.
Еще одной статьей бережного отношения к ресурсам и экологии был сбор стеклянной тары. За сдачу бутылок и банок платили наличные деньги. Молочная бутылка стоила 15 копеек, а пивная — от 12 до 20. Также собирались банки из-под соков, сметаны, майонеза и фруктового пюре. Их использовали либо для домашних заготовок, либо для повторного посещения магазина. Раньше, например, сметану часто разливали прямо за прилавком из огромных бидонов в принесенные покупателями банки.
А вот полиэтиленовых пакетов в СССР долгое время не было. В магазин ходили с авоськой. Это такая сеточка ручной работы, которая изготавливалась из капроновых ниток или синтетических шнурков.
Первые пакеты появились только в конце 70-х. Впрочем, какой-либо опасности для экологии они не представляли. Цветастые пакеты с изображениями западных брендов почему-то считались элементом престижа, и люди их, как правило, не выбрасывали, а хранили годами. Особенно пользовались популярностью те, что были с эмблемами «Адидас», «Вранглер» или «Мальборо».
Кстати, диковинные пакеты в Советском Союзе появлялись благодаря морякам дальнего плавания. За границей моряк покупал сотню пакетов с рекламой того же «Мальборо» всего-навсего за 10 долларов, а потом, вернувшись в Союз, сбывал их в порту фарцовщикам по 1,5—2 рубля за штуку. Для обычных граждан они уже стоили по 7—15 рублей.
Конечно, копировать на все сто процентов советский опыт не нужно. Но прививать бережное отношение к ресурсам с детства и популяризировать сбор вторсырья, наверное, стоит попробовать. А еще необходимо подумать над созданием четкой системой поощрений, чтобы у россиян наконец-то появился стимул к раздельному сбору отходов.