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Такие же, как Путин. В Кремле считают, что россияне хотят работать 31 декабря

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет работать 31 декабря. Каждый второй сотрудник российских компаний планирует, как и глава государства, выйти на работу в предпраздничный день. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил планы россиян относительно работы в последний день уходящего года. В социологическом опросе приняла участие 1000 представителей экономически активного населения страны, работающих по фиксированному графику.

Работать 31 декабря планирует 51% россиян. Практически каждый пятый хочет взять в этот день отгул или отпуск (19%). 3 из 10 опрошенных затруднились с ответом.

Чем старше респонденты, тем чаще они говорили о том, что будут работать в последний день года: проведут 31 декабря на службе 49% сотрудников моложе 34 лет и 56% россиян старше 45 лет.

Между тем наблюдатели интересуются – имеют ли право главы регионов своей властью объявить последний день года нерабочим?

30 ноябрь 07:43 | : Экономика

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