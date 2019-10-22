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ОНФ: "Ямочный" ремонт в Архангельске вызывает сомнения

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились в департамент транспорта городской администрации с предложением провести проверку всех дорог, отремонтированных летом текущего года. Общественники также призывают власти потребовать у подрядной организации «Лендорстрой» выполнить гарантийный ремонт участков, на которых работы были проведены некачественно.

 В ОНФ поступают жалобы архангелогородцев на некачественно проведенный ямочный ремонт на улицах Серафимовича, Гайдара, и Карла Маркса. В настоящий момент участки дорог почти полностью пришли в негодность. Эксперты ОНФ убедились в этом после проведенного рейда.

Эксперты отмечают, что не везде ямочный ремонт был выполнен плохо. Так на проспекте Ломоносова в районе путепровода (на границе с проспектом Ленинградский) подрядчик в июле этого года продемонстрировал экспертам ОНФ как соблюдается технология ремонта дорог путем применения струйно-инъекционного метода. Этот метод предполагает, что трещину или яму обрабатывают водно-битумной эмульсией и засыпают мелким черным щебнем.

«Тогда мы убедились, что на данном участке дороги технология ямочного ремонта соблюдалась. И действительно, заплаты на дороге сохранились в том же виде до сих пор, несмотря на интенсивность движения на проспекте Ломоносова-Ленинградский, – прокомментировал член регионального штаба ОНФ Игорь Симоненко. – Но несколько тысяч квадратных метров дорог были отремонтированы с нарушением технологии. Мы считаем, что контроль за качеством и объемом работ в целом, департаментом транспорта осуществлялся формально».

Напомним, что муниципальным контрактом предусмотрено, что в 2019 г. более 18 тыс. кв. м асфальта будут отремонтированы с помощью литой смеси или струйно-инъекционным методом. В 2020 г. ямочный ремонт проведут на 11,1 тыс. кв. м. Цена контракта составляет 34 млн руб.

25 ноябрь 10:29 | : Экономика

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