Архангельск сел на... аэросани

С 22 ноября начнется перевозка людей на переправе «Экономия – Реушеньга». Транспортировка будет осуществляться с помощью аэросаней.
Как сообщили в отделе транспорта и связи администрации Архангельска, аэросани принадлежат ГКУ Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты». Их услугами горожане смогут воспользоваться совершенно бесплатно. Перевозки будут осуществляться по спискам, составленным администрацией Маймаксанского округа, с периодичностью один раз в неделю – по пятницам, с 10 до 15 часов (за исключением перерыва с 12 до 13 часов). Отправление аэросаней будет производиться из поселка Экономия (район речного причала).
Общественный порядок при организации перевозок будут осуществлять сотрудники полиции.
Запись на перевозки производится администрацией Маймаксанского округа по телефону 24-60-05.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)