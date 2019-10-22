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Трудоголиков больше всего среди семейных журналистов

Больше всего тех, кому приходится практически ежедневно задерживаться на работе, — среди журналистов, директоров и персональных водителей. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил у сотрудников российских компаний, как часто им приходится перерабатывать. В социологическом опросе приняли участие трудоустроенные граждане, работающие по фиксированному графику.

22% сотрудников задерживаются на работе практически каждый день. Каждый пятый перерабатывает несколько дней в неделю (20%). Еще 21% — несколько раз в месяц. 13% задерживаются на работе несколько раз в год. Никогда не остается на работе сверхурочно лишь каждый шестой сотрудник (17%).

Больше всего тех, кто задерживается на работе почти каждый день, — среди россиян с доходом от 80000 руб. (31%). О практически ежедневных переработках мужчины говорили чаще женщин (25 и 19% соответственно), причем если среди женщин на столь частые переработки чаще остаются незамужние и бездетные, то среди мужчин — женатые отцы семейств.

Среди представителей 23 наиболее популярных профессиональных групп о ежедневных переработках чаще других говорили журналисты (39%). Практически каждый день приходится задерживаться на работе директорам компаний и их помощникам — персональным водителям (по 37%).

Правильной организации рабочего дня следует поучиться у HR-менеджеров: среди них больше всего тех, кто никогда не задерживается на работе (28%). Об отсутствии переработок также говорили 23% переводчиков и 22% бухгалтеров.

19 ноябрь 11:27 | : Экономика

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