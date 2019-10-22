ОНФ - главе Архангельска: Ни копейки без экспертизы проектов благоустройства дворов!

Эксперты Общероссийского народного фронта обратились к главе администрации Архангельска с предложением не заключать контракты с подрядчиками на благоустройство дворов в 2020 г. без экспертизы проекта для каждой территории в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Общественники побывали во дворе дома на улице Тимме, 12 в областном центре, который до сих пор не благоустроен. Жители вынуждены мириться с дискомфортом от перекопанной территории и грохота строительной техники.
Работы по благоустройству двора должны были начаться еще в июле, но рабочие приступили к ним только в сентябре. Пришлось дважды проводить торги и переделывать документацию, поскольку выяснилось, что проект составлен с ошибками.
«Подрядчик на данном объекте столкнулся с ошибками проектирования, в конечном итоге это привело к затягиванию работ. По всей вероятности, окончательное благоустройство двора придется переносить на следующий год. Сейчас здесь невозможно будет уложить асфальт для парковки и проезда автомобилей, к тому же в смете не учли стоимость бортового камня», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий.
Стоит отметить, что в этом году 16 дворов в Архангельске уже сданы, однако при их приемке не были учтены существенные замечания экспертов ОНФ.
«Замечания у общественников были к благоустроенным дворам в Соломбальском территориальном округе на улице Советской,11 и Красных партизан, 17 корпус 1. Мы обратились в администрацию округа с просьбой не принимать работы по отсыпке основания под экопарковкой, а также уменьшить площадь работ по устройству газона, – объяснил руководитель исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. - На улице Красных партизан не демонтировали травмоопасные металлические элементы опалубки после заливки бетонного тротуара. Получается, что администрация округа проигнорировала выявленные ошибки».
Напомним, что на благоустройство 17 архангельских дворов в 2019 г. из федерального и региональных бюджетов выделено почти 100 млн руб.