Народ архангельский потянулся в «дружные трудовые коллективы». К Всемирному дню доброты

Сегодня, 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада решили выяснить, как часто компании Архангельской области предлагают кандидатам дополнительные «бонусы» в виде хорошего коллектива, а также кому полагаются чай, кофе и «печеньки» на рабочем месте.
С 2013 года количество предложений о работе с упоминанием доброго, дружного, душевного и/или хорошего коллектива в текстах вакансий в Архангельской области в 2019 году выросло в 5 раз. «Причем число подобных вариантов занятости увеличивается от года к году, что свидетельствует о внимании соискателей не только к таким базовым факторам, влияющим на выбор места работы, как заработная плата, удаленность рабочей локации от дома, функционал, но и к более специфичным вещам – корпоративной культуре, ценностям и миссии компании, адекватности топ-менеджмента», - комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу.
Интересно, что хорошим коллективом чаще могут похвастать компании из отраслей розничной торговли (21% от всех вакансий, открытых в Архангельской области с января по ноябрь 2019 года, в тексте которых встречается упоминание о добром, дружном, душевном и/или хорошем коллективе), перевозок и логистики (13%), товаров народного потребления (12%). Пятерку лидеров с «командой мечты» замыкают ИТ-компании и работодатели, специализирующиеся на услугах для населения (по 10%). Большая часть подобных предложений о работе ориентирована на специалистов в области продаж (50%), начинающих специалистов (21%), работников банковской сферы (11%), а также представителей сфер ИТ, маркетинга и рекламы, транспорта и логистики, административного персонала (по 7%).
Еще один любопытный факт – уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях, в которых есть упоминания о хорошем коллективе, ниже среднерыночного в Архангельской области – 30 000 руб. против 35 000 руб. в 2019 году.
Помимо хорошей атмосферы в коллективе работодатели привлекают жителей Архангельской области различными снеками – чаем, кофе, печеньем и/или фруктами. Если в 2014 году число вакансий с подобными предложениями по сравнению с 2013 годом увеличилось почти в 3 раза, то в 2019 году прирост за шесть лет составил 704%.
Мотивируют подобным образом чаще всего кандидатов из сфер продаж (32% от всех вакансий, открытых в Архангельской области с января по ноябрь 2019 года, в тексте которых встречается упоминание о чае, кофе, печенье и/или фруктах), ИТ и интернета (29%), маркетинга, рекламы, PR (19%), туризма, гостиниц, ресторанов (18%) и начинающих специалистов (17%). В числе тех, кто готов обеспечивать сотрудников не только рабочими задачами, но и дополнительным питанием – компании из отраслей продуктов питания (29%), розничной торговли (28%), общепита и гостиниц (20%), строительства (12%). Среднее предложение по зарплате в вакансиях с упоминанием чая, кофе и снеков в 2019 году равняется 40 000 руб.