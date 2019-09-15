Северодвинский скандал: Решение о продолжении работ на Морском,24 будет принято в диалоге с администрацией города

Объект на Морском,24 в Северодвинске продолжает оставаться в «горячей» повестке Фонда капремонта Архангельской области.
На прошедшем накануне совещании в городском комитете по ЖКХ озабоченность происходящим на объекте высказали все стороны – и чиновники, и жильцы девятиэтажки, где идет капитальный ремонт фасада, и Фонд. Однако, озабоченность у всех оказалась разной. И если по вопросам производства работ заместителем директора Фонда Александром Менькиным были даны необходимые разъяснения и высказано предложение о создании рабочей группы, то его просьба о том, чтобы город поспособствовал наведению правопорядка при проведении строительно-монтажных работ, не вызвала реакции у инициаторов совещания.
Напомним, подрядная организация ООО «ОтлделТрест», с которой заключен договор на выполнение работ по капремонту фасада на Морском, 24, была намерена уйти с объекта. Причина – невозможность проводить работы в связи с противоправными действиями. Об этом мы подробно рассказывали здесь http://rusnord.ru/economic/45683-kak-ostavit-svoj-dom-bez-kapremont-v-severodvinske-na-morskom-24-ustroili-genocid-rabochih.html.
Немного предыстории вопроса о капремонте на Морском, 24. С 2016 года здесь были отремонтированы крыша, системы электроснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. В начале 2018-го специализированная организация приступила к разработке проектно-сметной документации на капремонт фасада. Она была готова в конце апреля того же года, но в Северодвинске настаивали на необходимости увеличения теплофизических свойств наружных стен. И эксперты вернулись на объект вновь, чтобы провести детальное обследование строительных конструкций здания, в том числе – с помощью тепловизора. Они выявили, что потери тепла есть. И причина их – в комплексе недостатков теплофизических свойств ограждающих конструкций и разбалансировке систем отопления. Температура теплоносителя была ниже нормы, поэтому жители пытались решить проблему по-своему – увеличивали секции радиаторов отопления. Что привело к неравномерному распределению теплоносителя с верхних до нижних этажей.
По результатам обследования был сделан вывод о необходимости выполнения комплекса мероприятий, включающих в себя ремонт стен и внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с ремонтом теплового узла, при этом, по результатам тепловизионного обследования, острой необходимости утепления фасадов здания не требуется. Проектной документацией было предусмотрено заполнение швов между фасадными плитками и швов кирпичной кладки ремонтным раствором с последующей покраской фасада. Цвет его согласовывало управление градостроительства Северодвинска.
А далее вместо того, чтобы приступить к работам, началось затягивание процесса. Сначала совет дома захотел заменить рекомендованный проектировщиками ремонтный раствор на новый теплоизоляционный материал. Но перед его применением нужно выполнить работы по расшивке кирпичной кладки с последующей заделкой швов цементным раствором. Плановый отдел Фонда обсчитал применение этого материала – стоимость капремонта серьезно возросла. И критически «вылезла» за рамки возможного.
Поясним. Стоимость капитального ремонта фасада с его утеплением – как того желали собственники – составила бы порядка 26 млн рублей. Но согласно части 4 статьи 24 областного закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Архангельской области» от 2 июля 2013 года № 701-41-ОЗ, размер средств, которые региональный оператор вправе направить на финансирование работ по капремонту, не должен превышать прогнозируемый совокупный объем взносов на капитальный ремонт МКД, формирующего фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в пределах действия региональной программы. А он по вышеуказанному многоквартирному дому, составляет чуть более 26 млн. рублей
Поэтому, если собственники настаивают на выполнении работ по утеплению фасада, было необходимо рассмотреть вопрос о проведении данных работ за счет дополнительного взноса, превышающего минимальный размер взноса на капитальный ремонт, в соответствии с пунктом 3 статьи 37 областного закона.
В период 2016-2018 года на Морском,24 выполнены работы по ремонту крыши на сумму – 4 191 865,13 руб., водоотведения -366 291,53 руб., горячего водоснабжения – 636 533,29 руб., холодного водоснабжения – 375 268,43 руб., электроснабжения 4 620 565,78 руб., итого работ выполнено на сумму - 10 190 524,16 руб.
Положительного решения общего собрания по вопросу увеличения взноса не было принято – протокол в Фонд так и не поступил.
Затем были еще попытки организации общих собраний, которые ни к чему не привели, а только затянули время. Так, 10 июля 2019 года инициативная группа, организовавшая общее собрание, пыталась провести решение об отказе от проведения капитального ремонта вообще. Но и это решение принято не было.
В итоге подрядная организация смогла заступить на объект только 5 августа текущего года, когда до момента наступления холодов оставалось совсем мало времени.
Как результат, сегодня работы по Морскому,24 выполнены процентов на 60 и приостановлены – до 2020 года. Причины две – невозможность проведения фасадных работ из-за низкой температуры наружного воздуха и невозможность обеспечить безопасные условия работы специалистам подрядной организации.
Заместителем директора Фонда Александром Менькиным на совещании в Северодвинске было озвучено, что работы продолжатся в 2020 году, но администрации города необходимо принять действенные организационные меры по обеспечению безопасности на объекте.
«В таких условиях требуется более серьезный подход со стороны всех участников процесса капитального ремонта», - подчеркнул Менькин, пояснив, что муниципальное образование несет ответственность за происходящее на его территории.
«По результатам проведенного в Северодвинске совещания Фондом капремонта Архангельской области будет подготовлено обращение в администрацию города Северодвинска. К сожалению, мы не увидели пока заинтересованности в разрешении основного вопроса – обеспечения правопорядка на Морском,24. На совещании этот вопрос поддержки не нашел, - констатирует Директор Фонда Александр Бараев. – Мы представим предложения по организации процесса защиты подрядчиков и результатов работы. Что касается подрядной организации ООО «ОтделТрест», то нами достигнута договоренность о продолжении работ в 2020 году. Мы признаем, что часть работ по ремонту фасада была выполнена с ненадлежащим качеством – в 2020 году это должно быть переделано. Фонд оплатит подрядчику только те работы, которые завершены и будут приняты комиссией. Пока их немного. Также, отвечая на желание собственников подключиться к переговорному процессу, ставим их в известность о том, что согласно Жилищного кодекса уполномоченные собственники утверждаются решением общего собрания. По данному дому таких лиц нет. Будут – значит, получат все полномочия и будут участвовать в приемке работ и в заседаниях рабочей группы по капремонту их дома, если она будет создана».
Кроме того, в администрацию города Северодвинска направлено предложение о возможности организации работы по дому № 24 по проспекту Морской в части утепления дворовой части фасада навесными панелями на условиях софинансирования как со стороны собственников помещений, так и местного бюджета. Решение об этом необходимо принять на общем собрании собственников помещений.