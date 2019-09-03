ОНФ - властям Архангельска: Из чего же, из чего же, из чего же сделаны ваши детсадики?

В рамках работы тематической площадки ОНФ «Демография» активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта побывали на месте строительства двух детских садов в городе Архангельске. Дошкольные учреждения на 220 и 280 мест должны быть сданы в декабре 2019 г. Общественники призвали власти обращать внимание и контролировать качество материалов, используемых при внутренней отделке помещений. Кроме того, необходимо более оперативно согласовывать технические условия на подключение к электрическим сетям и сетям водоснабжения.
«На строительство двух детских садов в Соломбальском территориальном округе и округе Майская горка предусмотрено большое финансирование, что нас радует. Явных нарушений при строительстве мы не выявили. Подрядчики не выбиваются из графика и, по всей вероятности, вовремя сдадут объекты, - прокомментировал активист регионального отделения ОНФ в Архангельской области Максим Рентель. – Вместе с тем в техническом задании заказчик не детализирует качественные характеристики используемых материалов. Безусловно, материалы имеют все необходимые сертификаты и соответствуют требованиям СНиП, но их качество и цена низкие, и они могут не выдержать гарантийных требований на пять лет. Это относится к линолеуму, дверям, глазурованной плитке, лакокрасочным материалам. Хотелось бы, чтобы внутренняя отделка помещений, где будут находиться дети, была более высокого качества».
Напомним, недавно активисты ОНФ проинспектировали детский сад «Радуга», который был построен в 2016 г. Его заказчиком выступила администрация города Новодвинска. При осмотре дошкольного учреждения общественники обнаружили существенные недоделки, из-за которых в техническом подполье скапливается вода: дождевые стоки выходят не на улицу, а в подвал и дальше в канализацию, при этом колодцы не работают.
Активисты регионального отделения Народного фронта продолжают контролировать строительство детских садов в регионе.