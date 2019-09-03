Где лучше всего жить в Архангельской области?

Первый в стране индекс качества городской среды подготовили специалисты Минстроя России. В исследовании есть данные о городах Архангельской области — их 13. Позитивный индекс — выше 180 пунктов — имеют только Северодвинск и Коряжма.
Средний балл по Архангельской области — 151,8. Самый высокий индекс среди городов региона — у Северодвинска (185 баллов) и Коряжмы (183 балла).
По мнению Минстроя РФ, в Северодвинске неплохо обстоят дела с жильем, улицами и дорогами, озеленением и социально-досуговой инфраструктурой. В Коряжме из списка достижений выпало озеленение, но зато сносно организовано городское пространство в целом.
На презентации проекта министр строительства Владимир Якушев назвал среднее значение индекса качества городской среды по стране за 2018 год — 163 балла. Доля городов с благоприятной городской средой — 23%. Максимальное количество баллов — 360, указано на сайте проекта. Городская среда в населенных пунктах, получивших менее 180 баллов, считается неблагоприятной.
Зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко отметил, что индекс — это не рейтинг, а инструмент мониторинга состояния города. Его формируют на соотношении шести типов городских пространств и шести критериев качества городской среды. Анализируется жилфонд города, дороги, озеленение, соцсфера и досуговые центры, общественно-деловая сфера и городское пространство в целом.
На фото: зимняя Коряжма
(по материалам tk-online.ru)