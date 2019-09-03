Крепись, геолог - в Архангельске ты будешь получать меньше полтинника

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-геолог в Архангельске в среднем получает 48 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 69 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 47 000 рублей, в Сыктывкаре 50 000 рублей и в Петрозаводске - 49 000 рублей в месяц.
В обязанности инженера-геолога входит:
Плюсы
Престижность, высокая оплата труда.
Минусы
Высочайшая ответственность: ошибки инженера-геолога могут стоить очень дорого. Частые командировки: работа, в основном, на открытом воздухе — монотонная, с применением различных специальных приборов.