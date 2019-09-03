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Крепись, геолог - в Архангельске ты будешь получать меньше полтинника

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-геолог в Архангельске в среднем получает 48 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 69 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 47 000 рублей, в Сыктывкаре 50 000 рублей и в Петрозаводске -  49 000 рублей в месяц.

В обязанности инженера-геолога входит:

  • обследование зданий и сооружений;
  • отбор проб грунтов;
  • испытание грунтов;
  • работа со сметно-договорной документацией;
  • полевые и камеральные инженерно-геологические работы;
  • обработка полевых и лабораторных данных;
  • составление и защита отчёта.

Плюсы

Престижность, высокая оплата труда.

Минусы

Высочайшая ответственность: ошибки инженера-геолога могут стоить очень дорого. Частые командировки: работа, в основном, на открытом воздухе — монотонная, с применением различных специальных приборов.  

06 ноябрь 08:17 | : Экономика

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