Фермер-теоретик из Архангельска: «Нам с таким министром сельского хозяйства не по пути!»

Директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев раскритиковал отмену льготной лесосеки для сельхозпроизводителей и лично руководителя регионального сельхозведомства Ирину Бажанову:
Новые виды господдержки в сельскохозяйственной отрасли презентованы на заседании комитета по агропромышленному комплексу облСобрания депутатов.
Заявлено следующее - льготную лесосеку сельхозпредприятиям заменят льготами на обновление техники.
В проекте областного бюджета на 2020 год предусмотрены 30 миллионов рублей на компенсацию затрат малым и средним сельскохозяйственным предприятиям по обновлению техники. Предполагается компенсировать 40 процентов стоимости приобретаемой техники. По данным министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, в обновлении нуждается более 2000 единиц тракторов, комбайнов и прочих агрегатов.
Адекватна ли замена? На мой взгляд - нет. Ведь лесосеку аграрники получали как меру поддержки, а кредит таковым быть не может в принципе! Большая часть аграрников и так закредитована выше крыши. Ведь одно из главных требований кредитной организации - наличие залога и устойчивого денежного потока, превышающего величину платежей по кредитам. А какие залоги есть у селян? Само же министерство говорит, что практически вся техника устарела и требует замены - банки же в качестве залога используют технику не старше 2-х лет! А что до ферм, так там всё ещё хуже, большая их часть строились т.н. хозспособом - деревянные, старые… стоимость их оценки мизерны...
Так что частичное погашение кредитов, которые фермеры взять не могут, никак не компенсируют льготную лесосеку, которая как раз позволяла даже при наличии тяжёлой финансовой ситуации в агробизнесе выравнивать его за счёт реализации досок, бруса, дров и ремонта ферм. К чему это приведёт? Понятно - остатки ферм закроются...
Ещё региональное правительство предлагает законодательно отрегулировать возможность введения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для предпринимателей, реализующих инвестпроекты в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства, обрабатывающего производства, обработки и утилизации отдельных видов отходов и других направлениях. При этом инвестиционный проект должен быть включен в реестр приоритетных проектов Архангельской области.
Мне лично не верится, что хоть одно фермерское хозяйство вдруг будет включено в приоритетные инвестпроекты - объёмы средств у них не те, что интересны Правительству региона. Да и налога на прибыль у большинства фермеров нет, они практически все на едином сельхозналоге - агро-упрощёнке...
Так что реальной поддержки сельскому хозяйству в регионе нет. Всегда единственной поддержкой у нас аграникам был лес - со времён заселения нашего края! И сейчас его забрали, не дав ничего взамен, кроме бесконечных чиновничьих речей. Результат этого предопределён...
Можно ли что-то реальное сделать? Безусловно!
Нужно увеличить величину выделяемых грантов на поддержку и развитие фермерских хозяйств и в первую очередь - на кооперацию! Но именно это направление и сокращается...
Нужна программа поддержки личных хозяйств - но о ней даже говорить министерство не желает...
Нужна программа о организации закупки и реализации продукции села для бюджетной сферы региона - но от неё тоже чиновники отмахиваются.
Для модернизации техники нужно создать, как в Вологде - региональную лизинговую компанию, которая бы приобретала бы технику для селян и выдавала бы её им с последующим выкупом, в том числе натуральной продукцией! Но для этого должны быть запущены предыдущие предложения...
А потому я считаю, что с такими подходами отрасль будет убиваться и дальше. С этим министром сельскому хозяйству области не по пути!!!