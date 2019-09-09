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На ЖК «ISadovaya» холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске ведут кладку стен 5-го этажа

Завершить строительство ЖК «iSadovaya» холдинг «Аквилон Инвест» планирует во втором квартале 2021 года.

 

Сейчас на стройплощадке жилого комплекса завершается кладка стен 5-го этажа – 15%. Ведутся работы по устройству внутренних перегородок на 2-3-м этаже.

14-этажный жилой комплекс общей площадью более 16 тыс. кв. м возводится из экологичного и энергоэффективного кирпича по технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен в 770 мм. В окнах используются двухкамерные стеклопакеты с улучшенной шумоизоляцией (рассчитаны на уровень шума до 80 дБ), со стёклами с селективным покрытием и аргоновым наполнением. Летом они отражают избыточное солнечное тепло, зимой – не дают холоду проникнуть внутрь здания. Остекленные балконы и лоджии шириной до 1 м 80 см сразу оборудуются освещением и розетками.

В трехсекционном доме Г-образной формы предусматривается 195 квартир, спроектированных по передовой европейской технологии «Разумные метры» с высотой потолков 2,7 м. В том числе по 26 студий и классических двухкомнатных, 52 евро-двухкомнатных, 78 евро-трехкомнатных и 13 классических трехкомнатных квартир. Входные двери устанавливаются металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все квартиры сдаются с белой отделкой, возможен дозаказ чистовой отделки «под ключ».
Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей будет выполнена по авторскому дизайн-проекту с сочетанием природных и высокотехнологичных материалов. В подъездах и на этажах устанавливаются стеклянные двери в алюминиевом профиле. В холлах предусмотрены места под колясочную с установкой поручней для крепежа колясок. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70–80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение.

Системы жизнеобеспечения ЖК «iSadovaya» выполняются в соответствии с современными эргономичными требованиями и стандартами. Теплоснабжение обеспечивает автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с датчиками температуры. Предусмотрена горизонтальная разводка труб отопления по квартире от коллектора в конструкции пола, установка радиаторов с терморегуляторами. Все квартиры оборудуются индивидуальными счетчиками учета тепла, с возможностью автоматической отправки показаний. Аналогичными возможностями обладают устанавливаемые электро- и водосчетчики.

Здание оборудуется комплексом «умных» систем по концепции «in-Home». Она предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания объема потребляемых коммунальных ресурсов и оплаты счетов он-лайн до заказа на дом необходимой услуги. В квартирах устанавливаются датчики защиты от пожара и протечек, предусмотрена возможность легкой настройки сигнализации и тревожной кнопки. Здания оборудованы IP-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном в каждой квартире и возможностью вывода на него или на экран мобильного приложения изображений с различных камер видеонаблюдения. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты фирмы OTIS, оборудованные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 30% экономию электроэнергии. Предусмотрен безбарьерный доступ в кабины лифтов.

На 1-м этаже размещаются помещения общественно-делового назначения с отдельными входами со стороны пр. Обводный канал и ул. Садовая. Вход в парадные спроектирован со двора. Дополнительным бонусом для собственников квартир станет собственный Детский клуб, который будет расположен на 1-м этаже.

На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство, включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками из натурального дерева и ярким антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются безбарьерные прогулочные дорожки, цветники, газоны, цветущие кустарники, велопарковки. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и наружным освещением, выполненным по авторскому проекту. Предусмотрена гостевая автомобильная парковка и возможность раздельного сбора мусора.

Участок, на перекрестке ул. Садовая – пр. Обводный канал, где разместился новый дом, приобретен холдингом «Аквилон Инвест» по городской программе развития застроенных территорий. Здесь за счет компании расселены два деревянных многоквартирных дома и один частный дом. Этот район характеризуется развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности расположены школы №11 и №45, три детских сада, детская поликлиника и стоматология, Архангельский городской культурный центр.

 

*Среди других жилых комплексов СИХ «Аквилон Инвест». iSadovaya (айСадовая).

   

 

21 октябрь 11:45 | : Экономика

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