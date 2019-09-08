Александр Фролов: Архангельск ждет новых парков и новых дорог

Сегодня в Архангельске с участием руководителей области и города состоялось долгожданное открытие парка «Майский», который расположен вдоль берега Северной Двины на пр. Ленинградский.
На открытие парка приехали губернатор Игорь Орлов, глава администрации Архангельска Игорь Годзиш, председатель городской Думы Валентина Сырова, представители общественности. Депутат областного Собрания Александр Фролов активно поддерживал этот проект.
- Наш город второй год активно участвует в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды. В прошлом году в Ломоносовском округе был построен парк, для которого по итогам голосования на сайте администрации было выбрано название «Зарусье». И мы приложили немало усилий, чтобы в этом году в программу был включен парк на Ленинградском проспекте в округе Майская Горка. Немаловажно, что неравнодушные горожане активно участвовали в работе по его обустройству и высказывали свои пожелания в процессе проведения работ. Это позволило внести необходимые корректировки, чтобы максимально сохранить зеленые насаждения. И название парка было выбрано самими жителями и поддержано Общественным советом округа Майская Горка. Сейчас здесь гуляют не только горожане, но и пациенты санатория-профилактория «Родник» со всей области, - отметил депутат областного Собрания Александр Фролов.
Площадь благоустройства парковой зоны на пр. Ленинградский от ул. Галушина до ул. Красной Звезды составляет почти 35 тыс. кв. м, из них 21 тыс. кв. м составляют зеленые насаждения. По проекту, согласованному с общественным советом округа, в парке были высажены дополнительные деревья и кустарники, засеяны газоны, а также установлены новые детская и спортивная площадки, а также фигуры из полюбившихся детям мультфильмов «Маша и Медведь» и «Белоснежка и семь гномов» и другие элементы, скамейки, урны, уличные тренажеры. Были проложены новые пешеходные дорожки и смонтированы линии наружного освещения.
Стоимость работ составила 41,5 миллиона рублей. В соответствии с заключенным администрацией города контрактом, срок гарантийных обязательств составляет 4 года: если в этот период обнаружатся дефекты, то подрядчик устранит за свой счет. Как пояснил Александр Фролов, планируется, что проект получит свое развитие. Прежде всего, это связано с проведением берегоукрепления и обеспечения безопасного доступа к реке, ведь то, что парк расположен на берегу Северной Двины - главная его изюминка.
Также сегодня состоялась приемка одного из главных объектов дорожного ремонта – Ленинградского проспекта. Работы по реконструкции проспекта связывающего южные округа Архангельска с центром продолжались два года. Общая стоимость работ по реконструкции пр. Ленинградский составила 282 млн. рублей. Его расширили до четырёх полос, а в некоторых местах – до шести. При этом полному обновлению подверглись дорожное полотно, сети ливневой канализации и система наружного освещения.
- Это самый масштабный проект, реализованный совместно областными и городскими властями в рамках программы развития Архангельска как столицы Поморья. При этом очень важно, что мы смогли синхронизировать работы по реконструкции проспекта с приведением в порядок ряда дорожных объектов, примыкающих к этой магистрали, - отметил депутат областного Собрания Александр Фролов.
Так из резервного фонда по предложению Александра Фролова было выделено более 1,3 млн. рублей на ремонт ул. Коммунальная. При этом дома №18 к. 1 на ул. Смольный буян новый асфальт сомкнулся с уже отремонтированным за счет привлеченных депутатом внебюджетных средств, участком внутриквартального проезда. В этом году планируется завершить все работы по ремонту ул. Коммунальной, включая обустройство нового асфальтированного тротуара завершены. Еще один важный объект – тротуар вдоль ул. Вельская. Дорогу здесь полностью отремонтировали, сейчас на средства резервного фонда депутатов ведутся работы по строительству 286 погонных метров нового тротуара.
- Очень важно, что Архангельск продолжает участвовать в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В следующем году планируется отремонтировать почти 20 км автомобильных магистралей, в том числе такие важные для города дороги как проспекты Московский и Обводный канал, - подчеркнул Александр Фролов.
По словам Александра Фролова в перспективе необходимо продолжить проектирование и строительство развязок на съезде с Северодвинского моста, и продолжения Московского проспекта, с учетом масштабного жилищного строительства в округе Майская Горка.