«Они стали светлым и красивыми». Ремонт социальных объектов в Ленском р-не Архангельской области идет полным ходом

Проконтролировать результаты масштабного ремонта важных социальных объектов в Ленский район Архангельской области приехали областные и районные чиновники, а также глава проводившей ремонт компании «Технопарк» Евгений Пеняев. После тщательного осмотра зданий и построек они высоко оценили качество работ и степень готовности учреждений к эксплуатации.
Все запланированные объекты по итогам месяца приняли и ввели в эксплуатацию.
— Мы побывали в Литвино, Сойге, Белопашино, — рассказал генеральный директор ООО «Технопарк» Евгений Пеняев. — Везде ремонт сделан хорошо, подписаны акты о выполнении работ и другая документация, объекты сданы. Я общался с работниками школ и садиков, им очень понравился ремонт. В зданиях появилась теплая вода, помещения стали светлые и красивые. На некоторых объектах работы еще продолжаются, потому что они стоят у нас в плане сдачи до конца года. Ремонт там ведется согласно графику, все делается качественно и надежно.
Члены комиссии принимали социальные объекты и параллельно посетили детские сады и школы, в том числе детский дом в Яренске и школу в поселке Сайга, лично убедившись, что все замечания по ремонту строители учли и устранили недочеты.
Представители областного правительства и местной администрации оценили современные уличные спортивные комплексы, установленные не только для школьников, но и для всех желающих укрепить свое здоровье. В поселке Ирта чиновники оценили качество ремонта средней школы и спортзала, своевременно открытых к началу нового учебного года.
Все ремонтные работы организовала компания «Технопарк» совместно с правительством Москвы при поддержке Фонда развития Ленского района. Эта масштабная программа затронула 58 объектов социального назначения, такие как детские дома, медучреждения, библиотека, дома культуры в Яренске, Козьмино, Ирте, Усть-Очее, Лене и других населенных пунктах, а также все школы Ленского района. В отремонтированных зданиях укрепили стены, полы и перекрытия, запустили в эксплуатацию новые водопроводы электросети и системы сигнализации, поменяли окна и двери, провели отделочные работы в помещениях, установили новую мебель. Ремонт в оставшихся учреждениях завершится до конца года.