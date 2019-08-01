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На лабутенах-нах! Россияне сознались, чьи песни им строить и жить помогают

Работать под музыку любит каждый второй. Среди зарубежных исполнителей наиболее популярна группа «Rammstein», среди отечественных — Сергей Шнуров. В преддверии Международного дня музыки, который празднуется 1 октября, сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, какие песни им «строить и жить помогают». В социологических опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов РФ.

 

Каждый второй россиянин любит работать под музыку (50%). Практически каждый третий предпочитает не перегружать звуковое пространство (32%). Больше всего нравится работать под музыку респондентам 25—34 лет (56%). Россияне старше 45 лет меньше всего любят слушать музыку на работе (42%).

Среди сотрудников, слушающих музыку на работе, большинство (38%) не имеет конкретных предпочтений, выбирая композиции под настроение или слушая подборки радиостанций.

Практически каждый четвертый (24%) любит работать под современную зарубежную музыку. Наиболее популярны треки «Rammstein», «Queen», Майкла Джексона, «Metallica» и «Muse».

Каждый пятый сотрудник (20%) предпочитает отечественные хиты. В пятерке лидеров — Шнуров, Лепс, Цой, Высоцкий и Oxxxymiron.

Любителей классики — 12%. Наиболее популярны произведения Моцарта, Бетховена, Шопена, Баха и Чайковского.

Современная инструментальная музыка помогает работать 3% опрошенных.

 

Любая музыка хороша, если помогает работать вам и при этом не мешает коллегам. Если вы работаете в офисе или open space, Superjob рекомендует наслаждаться музыкой только в наушниках. Если же ваше рабочее место позволяет слушать музыку через динамики, старайтесь, чтобы она не мешала рабочему процессу.

P.S. Главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток предпочитает работать под песни Beatles, «Аквариума» и Булата Окуджавы… всё зависит от настроения и тематики материала.

30 сентябрь 14:24 | : Экономика / Культура

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