Капремонт-2019 в Архангельской области: всё идет по плану

Работы по программе капремонт МКД 2019 года в Архангельской области завершены на 75% по МКД и на 78% - по видам работ. Всего по основному перечню запланировано выполнение 815 видов работ в 547 МКД.
По трем муниципальным образованиям программа капремонта 2019 года выполнена на 100% - это Ленский, Верхнетоемский, Шенкурский районы. Высокая степень выполнения всех запланированных видов работпо многоквартирным домам – в Холмогорском районе (92%), Архангельске (87%), Северодвинске (81%), Коношском районе (83%), Устьянском районе (79%), Приморском районе (75%), Вельском районе (72%), Онежскоим районе (70%), Коряжме (69%).
С начала сентября приемки прошли в 45 многоквартирных домах – в них подрядными организациями Фонда капремонта Архангельской области выполнено 47 видов работ.
Подавляющее большинство приемок текущего месяца – капремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения – они приняты в 35 домах Северодвинска, Мирного, Архангельска, Плесецкого района, Коряжмы, Новодвинска. Причем в числе 35 объектов – 4 дома в Северодвинске, где была проведена модернизация систем теплоснабжения с установкой тепловых узлов. Эти работы были проведены в рамках пилотного проекта по переводу северодвинских домов с открытой на закрытую систему теплоснабжения. Также в этом списке – капремонт печей на улюДежневцев,4 в Архангельске.
Кроме того, комиссиями приняты работы по: