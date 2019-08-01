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Капремонт-2019 в Архангельской области: всё идет по плану

Работы по программе капремонт МКД 2019 года в Архангельской области завершены на 75% по МКД и на 78% - по видам работ. Всего по основному перечню запланировано выполнение 815 видов работ в 547 МКД.

По трем муниципальным образованиям программа капремонта 2019 года выполнена на 100% - это Ленский, Верхнетоемский, Шенкурский районы. Высокая степень выполнения всех запланированных видов работпо многоквартирным домам – в Холмогорском районе (92%), Архангельске (87%), Северодвинске (81%), Коношском районе (83%), Устьянском районе (79%), Приморском районе (75%), Вельском районе (72%), Онежскоим районе (70%), Коряжме (69%).

С начала сентября приемки прошли в 45 многоквартирных домах – в них подрядными организациями Фонда капремонта Архангельской области выполнено 47 видов работ.

Подавляющее большинство приемок текущего месяца – капремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения – они приняты в 35 домах Северодвинска, Мирного, Архангельска, Плесецкого района, Коряжмы, Новодвинска. Причем в числе 35 объектов – 4 дома в Северодвинске, где была проведена модернизация систем теплоснабжения с установкой тепловых узлов. Эти работы были проведены в рамках пилотного проекта по переводу северодвинских домов с открытой на закрытую систему теплоснабжения. Также в этом списке – капремонт печей на улюДежневцев,4 в Архангельске.

Кроме того, комиссиями приняты работы по:

  • Капремонту фасада в Коряжме на ул.Пушкина,6;
  • Капремонту фундамента в Шенкурске на ул.Комскомольской, 1А и в Архангельске на ул.Фрезерной,7;
  • Капремонту крыши – в с.Карпогоры Пинежского района на ул.Комсомольской, 11А, в Архангельске на ул.Воскресенской, 94/1, в Северодвинске на ул.Бутомы, 11 и в Верхней Тойме на ул.Северодвинской, 10;
  • Капремонту внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения в поселке Октябрьский Устьянского района на ул.Советской,58.
30 сентябрь 08:43 | : Экономика

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