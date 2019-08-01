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«Город дождя». Архангельск болен аутизмом

Оставим милые ассоциации с «Человеком дождя» и «Форрест Гампом»… дело-то серьезное.

По данным городских специалистов в области образования, если три года назад в коррекционной школе №31 обучалось 15 детей с аутизмом, то сегодня их уже 59. Между тем, квалифицированных специалистов для обучения этих детей практически нет, как нет и психолого-педагогической помощи родителям детей с аутизмом. При этом, зачисляя 4−5 детей с РАС в один класс, процесс обучения чрезвычайно затрудняется. Необходимо наращивать штат и квалификацию педагогов-тьютеров.

Отметим, что семьи, где растет ребенок-аутист, и в которых, как правило, один из родителей оставляет работу, должны быть морально готовы к дополнительным тратам – оплата курсов начальной подготовки по работе с такими детьми начинается с 100 тысяч рублей.

«Сегодня мы не находим 100 тысяч на обучение специалиста (или хотя бы родственника), а в дальнейшем государство десятилетиями будет вынуждено содержать гражданина в психоневрологическом интернате. Хотя часть детей при правильном сопровождении может успешно адаптироваться, получить профессию и быть полезными обществу», — цитата из выступления председателя благотворительной организации «Ангел» Ирины Головко.

Судя по всему, вопрос о достаточном финансировании такой программы придется решать на региональном уровне с внесением соответствующих изменений в областное законодательство, а то и выходить на федеральный. Архангельский городской бюджет такие расходы в одиночку не потянет, число детей с синдромом аутизма растет год от года.

(кадр из к/ф «Человек дождя», 1988 г.)

27 сентябрь 12:41 | : Экономика

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