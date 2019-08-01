В Архангельской области предпенсионеров решили перепрофилировать. Сомнения наблюдателей

Этим занимается наш героический САФУ, видимо, получивший спецзаказ на внедрение программы WorldSkills в России.
Вот как описывает происходящее пресс-служба областного правительства:
Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национальной программы «Демография» и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».
Бесплатно повысить квалификацию или обучиться новой профессии за счёт средств федерального бюджета могут граждане, имеющие статус предпенсионера. Он появляется за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.
В настоящее время идёт формирование учебных групп, которые с 7 и 21 октября приступят к обучению по трём образовательным программам.
Первая программа называется «3D-моделирование изделий в машиностроении» (72 часа).
Первая группа (Северодвинск) начнёт заниматься с 7 октября по 15 ноября, вторая группа (Северодвинск) - с 21 октября по 30 ноября.
Вторая программа - «Программные решения для бизнеса» (72 часа) - стартует с 21 октября по 30 ноября (первая группа - Северодвинск, вторая группа - Архангельск).
Занятия по этим направлениям будут проходить по будням три раза в неделю в вечернее время.
Третья программа «Лаборант химического анализа» (144 часа) начнётся с 7 октября и продлится до 30 ноября только для архангельской группы. Обучение будет проходить в будни три раза в неделю в вечернее время и один выходной день с 10.00 до 15:30.
Занятия завершатся сдачей экзамена, после которого слушатели получат документ о квалификации и скиллс-паспорт. Скиллс-паспорт - это сертификат, признанный ведущими работодателями страны и подтверждающий его уровень владения компетенцией в соответствии со стандартами WorldSkills.
Напомним, что данное мероприятие напрямую связано с повышением пенсионного возраста, встретившее весьма неоднозначную реакции в обществе. В принципе, люди редко уходят на пенсию по возрасту, но очень не прочь получать дополнительные деньги.
Что касаемо самой программы переквалификации… наблюдатели сильно сомневаются, что потерявшие работу пролетарии смогут за 40 предлагаемых дней овладеть искусством 3D моделирования, для подобной деятельности необходимо обладать врожденным талантом. То же касается и «Программного решения для бизнеса», если 15-20 лет назад в него не вошли, нечего и пытаться.