И качество, и сроки. Игорь Годзиш проверил социальные стройки Архангельска

Субботняя рабочая поездка главы Архангельска Игоря Годзиша была посвящена строительству социальных объектов в округах Варавино-Фактория и Майская горка.
Округ Варавино-Фактория в последнее время является сосредоточием социальных строек: на улице Воронина, неподалеку от госпиталя для ветеранов войн заложены котлованы под школу на 860 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад на 280 мест. Строительство еще одного садика на 220 мест разворачивается по другую сторону улицы Воронина, рядом с 26-й школой.
Игорь Годзиш посетил стройплощадки и проверил, как идут работы.
Трехэтажное здание школы возводит фирма «Ортост-Фасад», срок окончания работ запланирован к декабрю 2021 года. Рядом – еще один котлован. Предприятие «Север» приступило к отсыпке территории под будущий двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с гимнастическим залом. С 25 сентября строители намерены приступать к забивке свай и их последующему испытанию. Здесь возник вопрос с оборудованием: возможно, понадобиться корректировка проекта в сторону увеличения сметы. Игорь Годзиш дал поручение соответствующим департаментам более детально проработать этот вопрос совместно с подрядчиком.
И как дополнение к данному комплексу – детский садик на 280 мест с ясельными группами, который строит ООО «РК-Инвест». Ввод его в эксплуатацию запланирован в декабре 2020 года. По словам подрядчика, работы идут в графике, сроки работ опасений не вызывают, пробные сваи начнут забивать в октябре.
На другой стороне улицы Воронина, рядом с 26-й школой, ООО «Строй Центр» будет возводить еще один детский сад на 220 мест. Пока здесь только готовится стройплощадка, идет пробное динамическое испытание свай для подтверждения их несущей способности.
И если на Варавино все объекты еще в стадии котлованов, то в седьмом микрорайоне округа Майская Горка уже готовится к открытию садик на 280 мест на улице Стрелковой, 26, корпус 1. Как заверили представители подрядчика – ООО «Белый дом», через полторы недели они уже начнут готовить помещения к сдаче, там завершается внутренняя финишная отделка. Останется привести в порядок территорию, где уже устанавливается самое современное игровое оборудование, а на прогулочных площадках – специальное нетравмоопасное покрытие. Учитывая интенсивность застройки этого микрорайона, открытия садика жители округа ждут с нетерпением. Срок сдачи объекта по графику обозначен 1 ноября, порядка двух месяцев дошкольному учреждению понадобиться на получение лицензий, и с нового года начнется комплектация групп.
Комментируя итоги рабочей поездки, глава города Игорь Годзиш отметил, что строительство новых школ и детских садов имеет очень важное социальное значение, поэтому ход работ находится на постоянном контроле власти.
- Что касается объектов на улице Воронина – школы, физкультурно-оздоровительного комплекса и садиков, там пока все работы еще в начальной стадии. Где-то проводятся испытания свай, ведется подготовка стройплощадок. Нам сейчас важно, чтобы подрядчики по максимуму соблюдали графики, а все технические вопросы, которые неизбежно возникают в процессе исполнения работ, были запараллелены с процессом строительства и решались по возможности оперативно. Все объекты важно сдать в срок. Причем, это отразится и на дальнейшем продолжении программы строительства школ и детсадов в городе в рамках национальных приоритетов. Здесь нужно отметить заинтересованную позицию региональной власти, которая оказывает городу необходимую помощь. И особенно радует, что детский сад на улице Стрелковой уже находится на финишной прямой, не за горами приемка помещений, завершение уличных работ, устранение замечаний. Совсем скоро он сможет принять малышей, что, несомненно, станет большим событием для жителей этого микрорайона, - сказал Игорь Годзиш.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)