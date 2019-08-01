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"Сколько ты зарабатываешь" - прилично или неприлично спрашивать?

Женщинам удается хранить сведения о зарплате в тайне чаще, чем мужчинам. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у представителей экономически активного населения страны, как они относятся к тайне зарплаты.

 

Респондентов, которые считают, что можно интересоваться размером заработка всех близких и друзей, — 15%. 41% опрошенных уверен, что вопросы о зарплате можно задавать выборочно, только некоторым людям. Недопустимо интересоваться размером заработка другого человека, по мнению 29% россиян.

Мужчины вдвое чаще женщин готовы задавать вопросы о зарплате всем родным и знакомым (20 и 10% соответственно). Россияне старше 45 лет чаще других говорили о том, что спрашивать «Сколько вы зарабатываете?» нетактично по отношению к любому человеку, даже ближайшему родственнику (36%).

Опрос сотрудников российских компаний показал, что тайну зарплаты удается сохранять лишь 21%. Чаще всего о размере заработка осведомлены вторые половины россиян (53%). Размер заработка известен родителям 36% опрошенных. Зарплата известна друзьям 21% опрошенных, родственникам — 9%.

Женщинам удается сохранить зарплату в тайне от всех чаще, чем мужчинам (26 и 16% соответственно). Но больше всего тех, кому удается хранить сведения о зарплате в секрете от всех, среди россиян старше 45 лет и граждан с зарплатой до 30000 руб. (по 27%).

По данным Superjob, скрывать размер заработка от супругов не принято: 85% состоящих в браке россиян говорят о том, что их вторая половина знает их реальный уровень доходов. Впрочем, мужья реже знают о заработке второй половины, чем жены: 81 и 88% соответственно. Молодежь в финансовых вопросах более открыта, чем старшее поколение: размер зарплаты известен супругам 94% россиян моложе 24 лет и 82% респондентов старше 45 лет.

Рассказывая о величине своего заработка, россияне чаще испытывают отрицательные эмоции (27%). Тех, для кого зарплата является поводом для гордости, втрое меньше — всего 9%. Каждый пятый делится сведениями о своих доходах спокойно и без эмоций (20%). 32% не рассказывают о своей зарплате никому.

Чем ниже размер заработка, тем больше негативных эмоций: 35% среди россиян с зарплатой до 30000 руб. и 14% среди граждан с доходом более 80000 руб. Чем выше заработок, тем чаще респонденты говорят, что рассказывают о нем спокойно: 18% среди россиян с зарплатой до 30000 руб. и 24% среди респондентов с доходом от 80000 руб.

За 6 лет, прошедших с момента аналогичного исследования, тех, кто предпочитает молчать о размере своего заработка, стало чуть больше: 28% в 2013 году и 32% сегодня.

Говорить или нет в резюме о своих зарплатных ожиданиях — право каждого. В резюме на Superjob вы можете не указывать размер желаемой зарплаты. Но если конкретную сумму все же указать, работа найдется быстрее. Зная ваши предпочтения по зарплате, в рассылке Superjob вы будете получать больше подходящих вакансий. Работодатели в 1,5 раза чаще отправляют приглашения на собеседования людям, у которых в резюме указаны зарплатные ожидания. К тому же, профессионал всегда знает, сколько он стоит!

23 сентябрь 12:01 | : Экономика

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