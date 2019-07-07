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Будущее острова Кего – дачный посёлок или городское гетто?

Вчера эту островную провинцию столицы Поморья посетил с рабочим визитом руководитель аппарата городской администрации Николай Евменов.

Кроме проверки общего состояния территории, заместитель главы города уделил особое внимание созданию мемориала лётчикам, погибшим во время Великой Отечественной война (когда-то на острове располагался аэродром и лётная воинская часть), окультуриванию уже существующего монумента лётчикам 5-го отдельного авиаполка.

Впрочем, речь шла и о ««Формирование комфортной городской среды» на острове, программа действует и на материковом Архангельске. Планируется на конкретной дворовой территории провести следующие работы: демонтаж заброшенных строений, погрузку и вывоз мусора, отсыпку территории, устройство детской игровой и спортивной площадок, хозяйственно-бытовой площадки для установки контейнеров, а также установит двойные качели, спортивный комплекс, игровой комплекс с горкой, карусель, песочницу, волейбольные стойки с сеткой, навес для мусорных баков на 2 контейнера. Стоимость подряда – почти миллион рублей

Символично, что вечером того же дня в программе «Позиция» (пр-во АГТР «Поморье») прошли жаркие дебаты в отношении будущего островных территорий областной столицы, куда входит и Кего.

Представители местных администраций настаивали на том, что их жители ни под каким видом не хотят покидать насиженные места, несмотря на всю их бесперспективность в экономическом и социальном плане.

Оппонировавшая сторона, состоявшая из депутата ГорДумы, в этом созыве перекинувшегося из либерал-демократов в коммунисты, и бывшего главного архитектора областной столицы, наоборот, уговаривали живущих в бывших заводских поселках переехать на материк… якобы у города есть средства на их размещение, а на островах оставить только дорогие их сердцу огороды.

Причем из уст последних прозвучала идея отстроить специальные микрорайоны для компактного проживания островных переселенцев, «чтобы они и в городе себя чувствовали, как в родной деревне». Между тем, наблюдающие за жизнью уже существующих жилых комплексов подобного типа (р-н Галушина), свидетельствуют, что на их глазах новенькие дома часто превращаются в подобие гетто… вплоть до жарки шашлыков на балконах.

Совсем уже дико прозвучало предложение перевести островные территории под юрисдикцию Приморского р-на… как будто это решит хотя бы одну проблему.

Столкновение двух полярных взглядов закончилось общей руганью в прямом телеэфире.

По окончанию программы осталось ощущение, что решение будущего островных территорий целиком лежит на исполнительной власти. Тот случай, когда стоит проявить политическую волю… согласуя ее с финансовыми возможностями города и области.

13 сентябрь 13:00 | : Экономика / Скандалы

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