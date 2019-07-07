Начальник цеха в Архангельске - серьезный мужчина на полтос в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, начальник цеха в Архангельске в среднем получает 56 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 95 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 83 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 54 000 рублей, в Сыктывкаре - 59 000 рублей и в Петрозаводске - 57 000 рублей в месяц.
Начальник цеха - это специалист, который несет ответственность за работу всего подразделения. Каждый стремится стать руководителем, но не каждый понимает, что, кроме положения в компании, есть еще и ответственность, которую приходится нести за выполненные работы. Ответственность перед руководством. Чем выше уровень занимаемой должности, тем больше обязанностей возложено на сотрудника.
Начальник цеха должен знать:
— организационно-распорядительные документы, нормативные и методические материалы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности цеха;
— перспективы технического развития предприятия и цеха;
— технические требования, предъявляемые к продукции цеха, технологию ее производства;
— оборудование цеха и правила его технической эксплуатации;
— порядок и методы технико-экономического и текущего производственного планирования;
— формы и методы производственно-хозяйственной деятельности цеха;
— действующие положения по оплате труда и формы материального стимулирования;
— передовой отечественный и зарубежный опыт в области производства аналогичной продукции;
— основы экономики, организации труда, производства и управления;
— основы трудового законодательства;
— правила внутреннего трудового распорядка;
— правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.