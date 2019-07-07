Импорт мусора... как перестать на него тратить валюту

В это трудно поверить, но в последние несколько лет Россия наращивает импорт промышленных отходов… проще сказать, мусора. Так, В 2018 году иностранного мусора было закуплено больше чем на 20 млн. долларов — на треть больше, чем в 2017 году. В первом полугодии 2019 года импорт отходов вырос еще на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Все это необходимо для развития собственной перерабатывающей промышленности, работающей на вторсырье.
И, чтобы исключить эти траты (в валюте, разумеется), России необходимы реформа сферы обращения с отходами и запуск новых высокотехнологичных мусоросортировочных комплексов, обеспечивающих отрасли доступное и качественное вторсырье.
Как ни парадоксально это прозвучит, но для вторичной переработки годится только «чистый» мусор, высокая однородность которого обусловлена технологическими процессами. Даже несколько процентов пластика, затесавшегося в макулатуру, или металлических фрагментов, попавших в стекло, способны не только испортить качество конечного продукта переработки, но в ряде случаев и вывести из строя дорогостоящее оборудование. Все отходы, закупаемые отечественными переработчиками, этим строгим требованиям к составу удовлетворяют.
Согласно статистике, самыми востребованными в России являются «отходы, обрезки и скрап из пластмасс». Проще говоря — прессованные пластиковые бутылки из-под напитков и другая упаковка, а также продукты их первичной переработки — полиэтилен в виде хлопьев и гранул. Основными поставщиками этого сырья в нашу страну выступают Турция, Белоруссия и Япония.
Также пользуется спросом макулатура, но ее импорт выглядит намного скромнее. Тем более что в последнее время Казахстан просто запретил вывоз этого сырья, а Белоруссия переориентировалась на самостоятельную переработку бумажных отходов.
Стоит отметить, что бизнес на импортных отходах ведется не только в России. Охотно закупают мусор на внешнем рынке такие европейские страны, как Швеция и Эстония, а лидером по объему приобретенного вторсырья до последнего времени считался Китай. Сейчас власти этой страны взяли курс на снижение мусорного импорта, но все равно в августе эта страна приобрела более миллиона тонн отходов из пластика, бумаги и металла.
Снижение аппетитов Китая открывает новые возможности для отечественного бизнеса — по крайней мере, до тех пор, пока в России не будет на полную мощность запущена собственная глубокая сортировка отходов. К сожалению, пока что производимый внутри России мусор в основном отправляется на свалку, а не в сепараторы мусоросортировочных заводов. По данным Greenpeace, доля отходов, отправляемых на свалку, сегодня достигает 94%.
Чтобы кардинально изменить ситуацию, российские власти с 1 января 2019 года запустили мусорную реформу, одним из приоритетов которой является внедрение раздельного сбора отходов. В Москве, например, с этой целью мусоровывозящие компании начали помечать контейнеры синей и серой наклейками. В «синие» контейнеры население должно складывать пригодное к вторичной переработке сырье — бумагу, металл, пластик и так далее, а в «серые» — пищевые и прочие отходы, не подлежащие переработке вещи.
Дальнейшая сортировка вторсырья происходит на специальных объектах — экотехнопарках и мусоросортировочных комплексах. Там содержимое контейнеров измельчается промышленными шредерами и разделяется на фракции бумаги, картона, стекла, пластика, металла и так далее. А затем уже очищенное от примесей сырье отправляется на переработку.
Важная роль в мусорной реформе принадлежит населению — ведь именно от нас с вами зависит, что именно попадет в контейнеры для раздельного сбора. Когда эта система заработает в полную силу, российские переработчики смогут вообще отказаться от импорта отходов.
Как это будет происходить, видно на примере Тверского завода вторичных полимеров. По словам его директора Германа Попова, партнеры завода только что ввели в строй два новых мусоросортировочных комплекса. В результате объем поставок сырья на предприятие, как ожидается, вырастет в полтора раза, и владельцы завода уже планируют строительство новых мощностей неподалеку от основного здания.
Другой пример — проект экотехнопарка «Шиес», в настоящее время находящийся в стадии проектных изысканий. Этот объект предназначен для сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов, которые в большом количестве производит сегодня Москва. Собранные отходы будут разделяться на фракции промышленными сепараторами и отправляться на переработку на специальных предприятиях. А небольшая часть мусора, которую переработать сегодня невозможно, в специальной упаковке будет заложена на длительное хранение — пока развитие технологий не позволит дать ей вторую жизнь.