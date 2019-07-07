Суперинтендант нынче в цене. Лучшие вакансии за неделю по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Менеджер по продажам (Архангельск) – https://bit.ly/2k7EFca (от 100 000 руб. на руки)
Управляющий розничной сетью – https://bit.ly/2lCsjsR (от 100 000 руб. на руки)
Ведущий системный администратор – https://bit.ly/2KJPOJz (от 80 000 руб. на руки)
Инженер-механик (суперинтендант) – https://bit.ly/2lFPzpK (от 80 000 руб. до вычета НДФЛ)
Главный технолог общественного питания – https://bit.ly/2m8DBFB (от 70 000 до 90 000 руб. на руки)