Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Суперинтендант нынче в цене. Лучшие вакансии за неделю по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:


Менеджер по продажам (Архангельск) – https://bit.ly/2k7EFca (от 100 000 руб. на руки)


Управляющий розничной сетью – https://bit.ly/2lCsjsR (от 100 000 руб. на руки)


Ведущий системный администратор – https://bit.ly/2KJPOJz (от 80 000 руб. на руки)


Инженер-механик (суперинтендант) – https://bit.ly/2lFPzpK (от 80 000 руб. до вычета НДФЛ)

Главный технолог общественного питания – https://bit.ly/2m8DBFB (от 70 000 до 90 000 руб. на руки)


10 сентябрь 08:39 | : Экономика

Главные новости


"Прошу меня простить, северяне!". Прощальное слово митрополита Даниила к жителям Архангельской области
"Ангел" и ад. Древарх как новый герой Поморья
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (85)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20