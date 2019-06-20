ЖК "Искра Park" в Архангельске: Реновация прошлого в современном дизайне

9 сентября стартуют продажи квартир в новом жилом комплексе холдинга «Аквилон Инвест» в столице Поморья. На первые 20 квартир действует специальная скидка в 20%*.
Жилой комплекс «Искра Park» общей площадью 13,6 тыс. кв. м будет построен на перекрестке пр. Троицкий и ул. Комсомольская, на месте разобранного аварийного здания кинотеатра «Искра». Комплекс строится в центре Архангельска: рядом - детсады №37 «Колобок», №159 «Золотая рыбка» и №135 «Дюймовочка», частный детский сад «Сказка», детский центр «Радость», мини-ясли «Няня-клуб», школа №1, Северный экономический лицей, колледж управления, бизнеса и права, Северный институт предпринимательства, библиотека им. Коковина, 1-я городская клиническая больница и Свято-Троицкий храм, магазины, остановки общественного транспорта. Из окон квартир на верхних этажах дома будет открываться живописный вид на Северную Двину и Соломбалу.
- Перед нами стояли весьма сложные задачи по созданию полноценных архитектурно-композиционных решений, которые смотрят в будущее, но не порывают своих связей с «памятью» прошлого и его родословной. В поиске оптимального объёмно-пространственного варианта, был проанализирован ряд предложений по размещению жилого дома на данном участке. В итоге мы ушли от сложных форм, различных украшений, нагромождений нескольких тем и приёмов, т.к. они не отвечают особенностям и «духу места». Остановились на спокойном, уравновешенном образе жилого комплекса, под названием «Искра PARK», но придали ему более современный фасад из материалов XXI века, - говорит автор проекта, известный архангельский архитектор Геннадий Калиненков.
Было выбрано П-образное архитектурно-планировочное решение, как наиболее
отвечающее месту и характеру застройки данного участка. Со стороны проспекта фасады решены прямыми уступами, разделенные остекленными лоджиями. Со стороны сквера, объём жилого комплекса решён в виде курдонёра для большей ориентации квартир в зелёную парковую зону. Это позволяет расчленить «дом-пластину» на несколько объёмов, что зрительно уменьшает как объём, так и высоту. В декоративной отделке главного фасада отдельными акцентами будут использованы навесные элементы индивидуального изготовления с декоративным орнаментом. Для придания большей выразительности фасадов и образу здания облицовка 1-го этажа выполняется кассетами из алюминиевого композита с введением цветовой колористики, а цоколь - керамоганитной плиткой.
В 10-этажном двухсекционном ЖК «Искра Park» общей площадью 13,6 тыс. кв. спроектировано 167 квартир разнообразной панировки, от студий площадью 28 кв. м до евро-трехкомнатных 73 кв. м. спроектированных с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Высота потолков чистовой отделке 3 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые оборудуются освещением и розетками. Входные двери - металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Графит», «Ваниль» и «Шоколад».
Как и все новые проекты холдинга «Аквилон Инвест» ЖК «Искра Park» строится в рамках нового стандарта качества 4Е, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Толщина межквартирных стен составляет до 400 мм, перекрытий этажей - 300 мм, что в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон большого размера с пониженным до 600 мм уровнем подоконников используются многокамерные стеклопакеты с функцией «защита от детей».
Инженерные системы комплекса спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная разводка системы отопления с поквартирным учетом тепла, современные радиаторы уменьшенной высоты со встроенные терморегуляторами обеспечивают комфортные условия в квартирах. В здании предусмотрена современная система вентиляции с климатическими клапанами в стенах, которые способствуют поглощению шума, а при закрытом окне в квартиру поступает свежий воздух. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты, оснащенные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 75% экономию электроэнергии.
ЖК «Искра Park» оснащается комплексом «умных» систем «in-Home», который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов в режиме он-лайн до заказа на дом необходимой услуги. В квартирах устанавливаются «умные» счетчики, датчики защиты от пожара и протечек, предусмотрена возможность легкой настройки сигнализации и тревожной кнопки. Здание оборудованы IP-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном в каждой квартире и возможностью вывода на него или на экран мобильного приложения изображений с различных камер видеонаблюдения.
В парадных спроектированы большие холлы со светопрозрачными входными группами и дизайнерской отделкой, колясочные и помещение для консьержа. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70-80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение. В подземном этаже размещается кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу. Создаются условия для безбарьерного доступа в парадные и кабины лифтов. В подвальном этаже расположены индивидуальные кладовые.
Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом на 30 машиномест, там же расположены 34 кладовые. На первом этаже размещаются помещения общественно-делового назначения, которые имеют отдельные выходы непосредственно на
Троицкий проспект. Для въезда транспорта со стороны ул. Комсомольской предусмотрен асфальтируемый проезд, на прилегающей к зданию территории со стороны ул. Комсомольской и пр. Троицкого - гостевые автомобильные стоянки.
Как уже сообщали в администрации Архангельска, строительство жилого комплекса на месте к/т «Искра» осуществляется в границах отведенного земельного участка, которые не затрагивают существующий сквер. Ограждение стройплощадки установлено с учетом сохранения имеющихся зеленых насаждений, прежде всего берез. При строительстве не затрагиваются действующие рекреационные зоны - сквер и детская площадка на ул. Комсомольская. Более того, за счет застройщика – холдинга «Аквилон Инвест» планируется выполнить комплексное благоустройство этой территории, включая модернизацию зоны отдыха, которая останется общедоступной для всех жителей данного микрорайона. Для этого холдинг «Аквилон Инвест» объявил конкурс на лучший проект. Наградой победителю, представшему лучшую концептуальную разработку рекреационной зоны на пересечении ул. Комсомольской и пр. Троицкий, станут 100 тыс. рублей и воплощение проекта в жизнь. Заявки для участия в конкурсе (в свободной форме) принимаются до 31 января 2020 года на адрес электронной почты chetverikov@akvilon-invest.ru В ответ всем заявившимся на конкурс будет отправлена регистрационная форма и исходные данные по участку. Работа жюри и подведение итогов конкурса: состоится 3 по 6 февраля 2020 года. Обязательными требованиями остаются: сквер является общедоступным для всех, существующие зеленые насаждения максимально сохраняются, территория благоустройства простирается до дома №192 по пр. Троицкий, предусматривается устройство современной детской площадки и многофункциональной спортивной площадки – обе с антитравматическим сертифицированным покрытием, а также зоны отдыха с малыми архитектурными формами. Горожане могут вносить свои предложения и пожелания, которые направлены всем участникам конкурса для максимального учета и использования при разработке проекта. Готовая проектная документация по благоустройству сквера будет направлена на рассмотрение в городскую администрацию, которая проведет все предусмотренные действующим законодательством процедуры согласований. Холдинг «Аквилон Инвест» открыт к диалогу со всеми заинтересованными архангелогородцами.
Завершение строительства ЖК «Искра Park» запланировано на 4-й квартал 2021 года.
*Сроки проведения акции с 09.09.2019 по 30.09.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ "Элит Строй". Многоквартирный жилой дом по проспекту Троицкий 190, участки 29:22:040713:27 и 29:22:040713:31. Перевод: Искра Park - Искра Парк. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru