Главный инженер в Архангельске - авторитет за 83 тысячи в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, главный инженер в Архангельске в среднем получает 83 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 140 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 122 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 80 000 рублей, в Сыктывкаре - 87 000 рублей и в Петрозаводске - 84 000 рублей в месяц.
Главный инженер должен знать:
- законы, указы, постановления, распоряжения, приказы, другие нормативные и руководящие документы, касающиеся работы предприятия торговли, проведения строительно-ремонтных работ;
- технологии проведения строительно-ремонтных работ;
- правила и требования составления документации на объекты недвижимости и строительства;
- правила техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ;
- законодательство о труде;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда;
- правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, гражданской обороны.