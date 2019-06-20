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Главный инженер в Архангельске - авторитет за 83 тысячи в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, главный инженер в Архангельске в среднем получает 83 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 140 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 122 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 80 000 рублей, в Сыктывкаре - 87 000 рублей и в Петрозаводске -  84 000 рублей в месяц.

Главный инженер должен знать:

  • законы, указы, постановления, распоряжения, приказы, другие нормативные и руководящие документы, касающиеся работы предприятия торговли, проведения строительно-ремонтных работ;
  • технологии проведения строительно-ремонтных работ;
  • правила и требования составления документации на объекты недвижимости и строительства;
  • правила техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ;
  • законодательство о труде;
  • Правила внутреннего трудового распорядка;
  • правила и нормы охраны труда;
  • правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, гражданской обороны.
04 сентябрь 11:25 | : Экономика

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