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Профессия: плотник. Христос получал бы в Архангельске 32 000 в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, плотник в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 50 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 46 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре - 34 000 рублей и в Петрозаводске -  33 000 рублей в месяц.

Самые известные плотники: Иисус Христос, Ной, Петр Первый, Харрисон Форд.

История профессии

На Руси профессия плотника, наравне с печником, всегда считалась одной из самых почетных и уважаемых. Заморские гости с удивлением и восторгом отмечали мастерство, с которым строили у нас жутко дорогие по европейским (малолесным) традициям деревянные дома. Путешествовавший по Московии в самом начале XVIII века нидерландский художник и писатель Корнелис де Брюйн писал: «Относительно зданий, ничто мне не показалось здесь так удивительным, как постройка домов, которые продаются на торгу совершенно готовые, так же, как и покои, и отдельные комнаты. Дома эти строятся из бревен или древесных стволов, сложенных и сплоченных вместе так, что их можно разобрать, перенести по частям куда угодно и потом опять сложить в очень короткое время».

Больше всего ценились плотники из Владимирской и Костромской губернии. Их не только ценили, но и боялись. Считалось, тамошние мастера не только строят, но и поколдовывают. В изданной в 1903 году книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» плотникам посвящена отдельная глава. Вот лишь одна, самая маленькая из приведенных там историй: «В Орловской губ. (под самым городом) подслушали бабы, как владимирские плотники, достраивая хату, приговаривали: «Дому не стоянье, дому не житье, кто поживет, тот и помрет», и подсмотрели, что бревна тесали они не вдоль, а поперек, а потом напустили червей. Стали черви точить стены и, едва успел хозяин помереть, как развалилась и хата его». Так мастера поступали якобы с теми, кто плохо рассчитывался за работу, или плохо кормил бригаду, или просто неуважительно обращался. Кроме того, поговаривали, что в домах жадных и нечестных с рабочими хозяев плотники могли вместо домового поселить кикимору. И тогда вечерами вся семья будет слушать неведомо откуда берущиеся вздохи и охи, вещи будут теряться, грязь и пыль – самовозникать, а сам сруб долго не простоит: его сожрут грибы, мыши и короеды.

Основные задачи плотника:

  • постройка, монтаж и ремонт деревянных конструкций различного рода (жилые дома, бани, сауны, балочные мосты и др.);
  • возведение заграждений из дерева, строительных лесов;
  • производство балок и арок, опор для линий электропередачи;
  • выполнение различных работ с лесоматериалами;
  • обработка древесины химическими составами, предохраняющими ее от преждевременного разрушения;
  • возведение перекрытий, сборка подвесных потолков;
  • отделочные и опалубочные работы;
  • установка окон, входных и межкомнатных дверей;
  • настил полов.

Профессия плотника противопоказана людям, страдающим заболеваниями:

  • нервной системы;
  • сердечно-сосудистой системы;
  • опорно-двигательного аппарата;
  • органов дыхания;
  • аллергическими реакциями;
  • зрительного и слухового анализаторов;
  • желудочно-кишечного тракта.

Профессионально важные качества плотника:

  • выносливость;
  • хорошая координация движений;
  • способность к концентрации;
  • пространственное воображение;
  • хороший глазомер;
  • аккуратность;
  • внимательность.
30 август 08:09 | : Экономика

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