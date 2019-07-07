Профессия: плотник. Христос получал бы в Архангельске 32 000 в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, плотник в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 50 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 46 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре - 34 000 рублей и в Петрозаводске - 33 000 рублей в месяц.
Самые известные плотники: Иисус Христос, Ной, Петр Первый, Харрисон Форд.
История профессии
На Руси профессия плотника, наравне с печником, всегда считалась одной из самых почетных и уважаемых. Заморские гости с удивлением и восторгом отмечали мастерство, с которым строили у нас жутко дорогие по европейским (малолесным) традициям деревянные дома. Путешествовавший по Московии в самом начале XVIII века нидерландский художник и писатель Корнелис де Брюйн писал: «Относительно зданий, ничто мне не показалось здесь так удивительным, как постройка домов, которые продаются на торгу совершенно готовые, так же, как и покои, и отдельные комнаты. Дома эти строятся из бревен или древесных стволов, сложенных и сплоченных вместе так, что их можно разобрать, перенести по частям куда угодно и потом опять сложить в очень короткое время».
Больше всего ценились плотники из Владимирской и Костромской губернии. Их не только ценили, но и боялись. Считалось, тамошние мастера не только строят, но и поколдовывают. В изданной в 1903 году книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» плотникам посвящена отдельная глава. Вот лишь одна, самая маленькая из приведенных там историй: «В Орловской губ. (под самым городом) подслушали бабы, как владимирские плотники, достраивая хату, приговаривали: «Дому не стоянье, дому не житье, кто поживет, тот и помрет», и подсмотрели, что бревна тесали они не вдоль, а поперек, а потом напустили червей. Стали черви точить стены и, едва успел хозяин помереть, как развалилась и хата его». Так мастера поступали якобы с теми, кто плохо рассчитывался за работу, или плохо кормил бригаду, или просто неуважительно обращался. Кроме того, поговаривали, что в домах жадных и нечестных с рабочими хозяев плотники могли вместо домового поселить кикимору. И тогда вечерами вся семья будет слушать неведомо откуда берущиеся вздохи и охи, вещи будут теряться, грязь и пыль – самовозникать, а сам сруб долго не простоит: его сожрут грибы, мыши и короеды.
Основные задачи плотника:
Профессия плотника противопоказана людям, страдающим заболеваниями:
Профессионально важные качества плотника: