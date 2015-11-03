Требуется Ледовый лоцман. Подборка самых актуальных вакансий по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Судоводитель (Судовождение на морских путях)/ Ледовый лоцман – https://bit.ly/2ZemJit (от 200 000 руб. до вычета НДФЛ)
Территориальный менеджер – https://bit.ly/2KR4YN8 (от 150 000 руб. на руки)
Директор по персоналу – https://bit.ly/31Kn6is (от 120 000 руб. на руки)
Технический директор – https://bit.ly/2ZbnJUu (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)
Менеджер по развитию – https://bit.ly/2TQjPeV(от 100 000 руб. на руки)