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Требуется Ледовый лоцман. Подборка самых актуальных вакансий по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:

Судоводитель (Судовождение на морских путях)/ Ледовый лоцман – https://bit.ly/2ZemJit (от 200 000 руб. до вычета НДФЛ)

Территориальный менеджер – https://bit.ly/2KR4YN8 (от 150 000 руб. на руки)

Директор по персоналу – https://bit.ly/31Kn6is (от 120 000 руб. на руки)

Технический директор – https://bit.ly/2ZbnJUu (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)

Менеджер по развитию – https://bit.ly/2TQjPeV(от 100 000 руб. на руки)

 

19 август 13:05 | : Экономика

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