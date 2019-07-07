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Региональный директор в Архангельске - человек с большой буквы... и цифры

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, региональный директор в Архангельске в среднем получает 115 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 180 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  –
166 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 112 000 рублей, в Сыктывкаре 121 000 рублей и в Петрозаводске -  117 000 рублей в месяц.

Что входит в задачи регионального директора?

  • Планирование, организация развития отделений в регионах осваиваемого района.
  • Оперативное открытие новых представительств. Здесь же – координация работ по подготовке к открытию.
  • Обеспечение соответствия общей стратегии развития бренда плану регионального расширения.
  • Подбор помещений, персонала, подрядчиков для ведения хозяйственной деятельности региональных отделений. Разработка плана мероприятий по повышению квалификации действующих кадров.
  • Анализ деятельности звеньев сетевой цепи.
  • Плотное сотрудничество с руководителями локальных департаментов и высшим начальством компании.
  • Отчетность по работе сети.
  • Анализ тенденций, условий для расширения.

Набор функций может меняться в зависимости от профиля работодателя.

19 август 08:25 | : Экономика

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