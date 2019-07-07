Региональный директор в Архангельске - человек с большой буквы... и цифры

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, региональный директор в Архангельске в среднем получает 115 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 180 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге –
166 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 112 000 рублей, в Сыктывкаре 121 000 рублей и в Петрозаводске - 117 000 рублей в месяц.
Что входит в задачи регионального директора?
- Планирование, организация развития отделений в регионах осваиваемого района.
- Оперативное открытие новых представительств. Здесь же – координация работ по подготовке к открытию.
- Обеспечение соответствия общей стратегии развития бренда плану регионального расширения.
- Подбор помещений, персонала, подрядчиков для ведения хозяйственной деятельности региональных отделений. Разработка плана мероприятий по повышению квалификации действующих кадров.
- Анализ деятельности звеньев сетевой цепи.
- Плотное сотрудничество с руководителями локальных департаментов и высшим начальством компании.
- Отчетность по работе сети.
- Анализ тенденций, условий для расширения.
Набор функций может меняться в зависимости от профиля работодателя.