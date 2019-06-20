Менеджер по работе с клиентами в Архангельске - искусство уболтать за 41 тысячу

По данным поиска высокооплачиваемой работы Superjob, менеджер по работе с клиентами в Архангельске в среднем получает 41 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 62 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 39 000 рублей, в Сыктывкаре 43 000 рублей и в Петрозаводске - 41 000 рублей в месяц.
Менеджер по работе с клиентами должен знать:
При приеме на работу в этой должности у соискателя приветствуется: аккуратность в одежде, вежливость в общении, грамотный русский язык, приятная внешность и умение красиво говорить.