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Врачи: Мало работать вредно. Четырехдневная рабочая неделя не нашла понимания

Напомним, буквально на днях Федерация независимых профсоюзов России выступила с законодательной инициативой сократить рабочую неделю до четырех дней с обязательным сохранением прежних зарплат. Типа это повысит комфортность жизни среднестатистического россиянина.

Отрицательный ответ первым пришел не от экономистов, а от медиков.

Например, врачи терапевты уверены, что сокращение рабочей недели обязательно приведет к ожирению. По их наблюдениям, в очень редких случаях наши люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 95 процентов людей будут посвящать себя безделью и больше жрать.

Мало того, врач-психиатр Лев Пережогин утверждает, что разные категории наших граждан по разному воспримут подобное новшество. Так, люди высококультурные, реализованные, самостоятельные во всех смыслах, счастливые в браке найдет, чем занять себя в лишний выходной.

В то же время те, кто работает на низкооплачиваемыех должностях, останутся недовольны, так как их зарплата зависит не от качества выполненной работы, а от количества. Мало того, несчастные в браке будут чувствовать себя еще несчастней, а таких по имеющейся статистике примерно 30%. Что самым отрицательным образом отразится и на психике, и на криминогенной обстановке в части преступлений на бытовой почве.

Припечатал всех бывший главный санитар России, а ныне депутат Госдумы от партии власти Геннадий Онищенко («Бесноватый Ген»), заявивший, что в еще один свободный день большое количество россиян начнет тупо жрать водку… что делается и сейчас, но два дня в неделю.

И это своё слово еще не сказали экономисты… известно, что производительность труда в России гораздо ниже многих развитых стран.

Не говоря уже о том, что для трудоголиков свободная пятница станет настоящей трагедией (от редакции).

Впрочем, по мнению наблюдателей, профсоюзы выступили с этой инициативой без особой надежды на успех… лишь бы с помощью болтологии проявить якобы заботу о трудящихся.

14 август 08:12 | : Экономика

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