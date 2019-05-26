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Призрак безработицы витает над Архангельской область? Время диктует запрос на творческие личности

15 миллионов тружеников сферы услуг могут в скором времени потерять работу.

Так пугает россиян депутат ГосДумы Олег Шеин («Справедливая Россия»). В его черный список вошли такие популярные профессии, не требующие специального образования, как водитель, продавец и охранник.

Впрочем, дело не только в снижении покупательской способности у населения, о чем говорят и пишут многие, а технический прогресс. Так, в качестве примера народный избранник привел -увольнения в банках и замену продавцов в супермаркетах на аппараты, с помощью которых по QR- или штрих-коду можно купить продукты. (РБК)

Кроме того, грядет четвертая промышленная революция, где на передней план выходит творчество, когда даже наемные работники должны проявлять эмпатию и сопереживать доверенному им делу. Что, согласитесь, свойственно далеко не каждому соискателю рабочего места.

Так же, по оценкам экономистов и социологов, в ближайшее десятилетие сойдут на нет такие профессии как бухгалтер, менеджер по кредитам, копирайтер, корректор, библиотекарь, билетер, оператор кол-центра, курьер, смотритель зала в музее, инспектор ДПС.


 

05 август 08:13 | : Экономика

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