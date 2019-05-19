Увидеть Шиес своими глазами! Открыта круглосуточная online-трансляция

Стоит ли говорить, что ситуация вокруг доселе мало кому известной железнодорожной станции «Шиес», что в Ленском р-не Архангельской области, в последний год стала самой горячей в интернете, как минимум, в его архангельском и комяцком сегментах.
Периодически появляются оттуда и видеорепортажи. Увы, в большинстве случаев они представляют ту или иную точку зрения, смотря в чьих руках была камера. Ну, а предвзятый монтаж делает поистине чудеса.
И как в этом всём разобраться?
Теперь усилиями инвестора проекта такая возможность появилась у каждого пользователя. Две современные камеры беспрерывно передают высококачественную картинку с территории объекта на главную страницу сайта https://shies.ru/ .
Любой интересующийся одним кликом компьютерной «мыши» может увидеть территорию погрузочно-разгрузочной площадки и здания административного корпуса. И воочию, ведутся там работы, в том числе и в ночное время, или нет.
Инвестор проекта, ООО «Технопарк», тем самым выполняет собственное обещание работать в режиме максимальной открытости, чтобы избежать любых кривотолков и инсинуаций. Это одна из составляющих общественного диалога по проблеме.
В рамках той же программы уже успешно работают информационные центры в Яренске, непосредственно на станции Шиес и в Сыктывкаре (Республика Коми). Там любой желающий может ознакомиться с буклетами и инфографикой, а также лично задать вопросы экспертам.
Кроме того, на сайте проекта есть обратная текстовая связь и единый бесплатный телефонный номер для голосовой связи.