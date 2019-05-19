Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Увидеть Шиес своими глазами! Открыта круглосуточная online-трансляция

Стоит ли говорить, что ситуация вокруг доселе мало кому известной железнодорожной станции «Шиес», что в Ленском р-не Архангельской области, в последний год стала самой горячей в интернете, как минимум, в его архангельском и комяцком сегментах.

Периодически появляются оттуда и видеорепортажи. Увы, в большинстве случаев они представляют ту или иную точку зрения, смотря в чьих руках была камера. Ну, а предвзятый монтаж делает поистине чудеса.

И как в этом всём разобраться?

Теперь усилиями инвестора проекта такая возможность появилась у каждого пользователя.  Две современные камеры беспрерывно передают высококачественную картинку с территории объекта на главную страницу сайта https://shies.ru/ .

Любой интересующийся одним кликом компьютерной «мыши» может увидеть территорию погрузочно-разгрузочной площадки и здания административного корпуса. И воочию, ведутся там работы, в том числе и в ночное время, или нет.

Инвестор проекта, ООО «Технопарк», тем самым выполняет собственное обещание работать в режиме максимальной открытости, чтобы избежать любых кривотолков и инсинуаций. Это одна из составляющих общественного диалога по проблеме.

В рамках той же программы уже успешно работают информационные центры в Яренске, непосредственно на станции Шиес и в Сыктывкаре (Республика Коми). Там любой желающий может ознакомиться с буклетами и инфографикой, а также лично задать вопросы экспертам.

Кроме того, на сайте проекта есть обратная текстовая связь и единый бесплатный телефонный номер для голосовой связи.

 

02 август 13:12 | : Экономика

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (20)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20