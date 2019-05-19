Архангельск, бойся африканской чумы из Евросоюза!

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия. Архангельской области и Ненецкому автономному округу в связи с широким распространением африканской чумы свиней в странах Балтии и Европейского союза информирует об опасности этого заболевания.
Африканская чума свиней – это высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудитель АЧС – вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 180 дней. Для человека АЧС не опасна, однако обладает почти стопроцентной летальностью свиней в случае их заражения.
Управление напоминает: ввозить на территорию Таможенного союза из третьих стран сырую (не прошедшую термическую обработку) животноводческую продукцию можно только при получении разрешения Россельхознадзора и ветеринарного сертификата страны-экспортера. Готовую продукцию животноводства разрешено ввозить только в количестве до 5 кг на одно физическое лицо. При этом страна происхождения товара и страна вывоза должны быть благополучны по особо опасным заболеваниям животных.
Продукция животного происхождения, ввезенная в нарушение требований законодательства, подлежит возврату в страну отправления либо уничтожению за счет владельцев.
Также напоминаем, что категорически запрещено приобретать продукцию свиноводства в местах несанкционированной торговли и без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих благополучие территории ее производства, которые, кстати, покупатель вправе потребовать у продавца.
Владельцам личных подсобных хозяйств, занимающихся свиноводством, напоминаем, что обо всех случаях падежа животных, а также обнаружения трупов свиней и диких кабанов необходимо незамедлительно сообщать в государственную ветеринарную службу субъекта и в Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
г. Архангельск, пр. Ломоносова, 206, каб. 706, тел.: (8182) 28-66-36.
P.S. Надо же - свиньи русские, чума африканская... но транзитом из Европы. Какая запутанная география!