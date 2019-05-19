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Как изменится наша жизнь в августе?

С 1 августа работающим пенсионерам страны в первый раз за последние три года проиндексируют пенсии. Для перерасчета пенсионных выплат не нужно будет подавать никаких документов. Индексация распространится на тех, за кого работодатели в прошлом году платили страховые взносы.

Также с сегодняшнего дня будет проведен перерасчет страховых пенсий для тех пенсионеров, кто работал в прошлом году.

С 4 августа в семи регионах страны в платежках за ЖКХ появится новая строка. Речь идет о добровольном страховании жилья от ЧС в Московской, Новосибирской, Тюменской, Тверской, Свердловской и Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. С

 19 августа законодательство о провозе в багаже фруктов и цветов будет соответствовать практике. Помимо этого, в конце лета начнет действовать закон, предусматривающий ответственность за «зарплатное рабство».

 

01 август 07:55 | : Экономика

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