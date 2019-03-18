Полоумие феминизма: Россиянки скоро смогут работать боцманами

Оказывается, в российском трудовом законодательстве до сих пор содержится целый список профессий, не рекомендованных для представительниц женского пола из-за больших физических нагрузок и вредных условий труда.
Всего таких 456 профессий. Было…
После актуализации, которая произойдет к 1 января 2021 года, таких останется всего 89.
Уже через полтора года женщины смогут работать: дальнобойщицами, быть членами палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота, парашютистами, машинистами электропоезда, слесарями по ремонту автомобилей, рыбаками прибрежного лова, трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства и т.д.
Запрет же сохраниться на большую часть профессий, задействованных на химическом производстве (производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода, морфина и пр.), а так же различные подземных работах (в том числе, на строительстве метрополитена). Кроме этого, женщинам пока не светит стать ни литейщицами, ни сварщицами.
Впрочем, не так давно в Министерстве обороны обещали допустить способных девушек до штурвала истребителя и даже открыли для них прием на соответствующие отделения военных училищ.
Напомним, что как российском, так и в советском обществе национальным позором всегда считалось использование женского труда на укладке асфальта и железнодорожных шпал.