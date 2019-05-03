В Архангельской области отбирают... землю

В июле 2015 года в ходе проведения плановой выездной проверки Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу был установлен факт неиспользования для сельскохозяйственного производства земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 8 га, расположенных на территории Коношского района Архангельской области. Земельные участки не использовались по назначению и заросли древесно-кустарниковой растительностью.
За нарушение земельного законодательства собственник земельных участков был привлечён к административной ответственности по части 2 ст. 8.8 КоАП РФ. Ему было выдано предписание об устранении нарушений с требованием ввести участок в сельхозоборот, а для этого провести агротехнические и культуртехнические мероприятия (свести сорную и древесно-кустарниковую растительность).
В течение 2015- 2018 годов Управлением неоднократно проводились внеплановые проверки по исполнению предписаний, в ходе которых устанавливалось, что участки не используются по целевому назначению. По результатам проверок выдавались повторные предписания на устранение нарушений, однако физическое лицо их не исполняло.
На основании статей 42, 77, 78, 79 Земельного кодекса РФ, ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Управлением в адрес Министерства имущественных отношений Архангельской области в декабре 2018 года направлены материалы на принудительное изъятие у правообладателя земельных участков сельскохозяйственного назначения кадастровые номера 29:06:070201:92 и 29:06:070201:94.
Изучив представленные материалы, Министерство имущественных отношений Архангельской области обратилось в Коношский районный суд с иском к собственнику об изъятии земельных участков общей площадью 8,0 га, не используемых в соответствии с их целевым назначением.
Решениями Коношского районного суда от 08.05.2019 исковые требования Министерства имущественных отношений Архангельской области об изъятии земельных участков путём продажи их с публичных торгов удовлетворены.