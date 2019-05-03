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Таможенный декларант в Архангельске - дефицитная специальность со средней оплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, таможенный декларант (брокер) в Архангельске в среднем получает 41 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 62 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 39 000 рублей, в Сыктывкаре 43 000 рублей и в Петрозаводске - 41 000 рублей в месяц.

Чем занимается:

Таможенный декларант – лицо, занимающееся декларацией товаров, перемещаемых за границу. Им также может быть лицо, от имени которого производится декларация. Декларантом может быть только лицо, имеющее гражданство РФ, а также:

Лица, провозящие товар, не относящийся к ведению бизнеса. Это могут быть предметы для личного, семейного пользования;

Иностранцы, у которых имеются таможенные льготы;

Иностранные организации, у которых есть зарегистрированные представительства. В этом случае декларант занимается ввозом товаров, требующихся для представительств;

Перевозчики из других стран при заявлении транзита.

 

14 июнь 08:31 | : Экономика

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