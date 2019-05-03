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Такие странные Соловки. Лететь или не лететь?

С 18 июня взлетно-посадочная полоса на Соловках закрывается. Ее ожидает комплексный ремонт (когда-то она напоминала стиральную доску), а здание аэропорта глобальная перестройка. Сумма, выделенная на это федеральным бюджетом, уже не раз обсуждалась.

Тем не менее, воздушная связь с историческим архипелагом остается. Ряд региональных СМИ вышел с однотипными жизнеутверждающими заголовками «Стоимость перелета на Соловки останется прежней». С пояснениями: «Правительство Архангельской области приняло решение об организации регулярных рейсов на Соловки на вертолётах Ми-8 АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» по вторникам и пятницам: вылет из аэропорта «Васьково» в 13:20, вылет с Соловецкого архипелага в 15:20. Стоимость авиабилета для пассажиров не изменится и составит 7500 рублей в одну сторону». («Регион 29»)

Однако странно, откуда берется оптимизм. Одновременно появляются статьи о том, что нынешний туристический сезон на Соловках для области полностью провален, добираться до островов море из Архангельска и неудобно, и дорого. И не только этот, инициативу моментально перехватит Карелия и в итоге приучит индивидуальных туристов, а также фирмы, занимающиеся этим видом бизнеса, именно к маршруту через Кемь.

Что касается геликоптера. Два рейса в неделю на 13-местной «стрекозе» мало даже для нужд местного населения, учитывая не только пассажирские перевозки, но и грузовые.

А уж билет в 7 500 в один конец вообще ни в какие ворота… дешевле в Европу слетать.

(фото с http://severpost.ru)  

10 июнь 12:05 | : Экономика

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