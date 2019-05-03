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УЗИ в Архангельске врача накормит... но не икрой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, врач ультразвуковой диагностики в Архангельске в среднем получает 43 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 80 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 66 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 42 000 рублей, в Сыктывкаре 46 000 рублей и в Петрозаводске – 44 000 рублей в месяц.

Справка по специальности:

Врач УЗИ занимается диагностикой в основном мягких тканей, но может использоваться для визуализации почти всех тканей организма и органов.

Врач УЗИ диагностирует заболевания мышц, связок, сухожилий и суставов, головного мозга и спинного, органов брюшной полости, почек, печени и поджелудочной железы, молочной железы, сердца, сосудов.

 

 

29 май 11:52 | : Экономика

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