Замена лифтов в Архангельске: качественно и оперативно

Специалисты Фонда капремонта Архангельской области и организации ОО «КСТ», осуществляющей функции строительного контроля, провели очередной рейд по объектам, где идут работы по замене лифтового оборудования.
Инженер Фонда Александр ЯКИМОВ и представитель стройконтроля Виктор ЧЕРЕПАНОВ проверили, на какой стадии работы по адресам ул.П.Галушина, 28/2, 28/3, 28/4, 30/1, ул.Первомайская, 8 и пр.Ломоносова, 177.
На всех этих объектах работают бригады ООО «ЩЛЗ» (Щербинский лифтостроительный завод). Как показал месяц работы, квалификация специалистов ЩЛХ – на высоком уровне, качество работ отличное, при этом монтажники работают не только быстро и профессионально, но и очень чисто: демонтированное оборудование неделями нигде не лежит, в подъездах и машинных помещениях все убирается, провода красиво убраны в гофру и короба. Никакой грязи в приямках, направляющие – блестят. В приямке пока есть небольшая проблема только по одному объекту – во втором подъезде на Первомайской, 8 стоит вода, но этот вопрос решается с управляющей компанией.
На всех галушинских лифтах уже идет завершающая стадия работ – лифты настроены и уже все катаются, на большинстве выставлены обрамления, сделаны пороги. По словам бригадира Армена ВАРДАНЯНА, еще дня четыре уйдет на окончательную пуско-наладку и можно будет показывать работу ИКЦ – инженерно-консультационному центру, аккредитованному заводом-изготовителем, который проверит работу оборудования и протестирует лифты. Перед приемкой и предъявлением лифтов Ростехнадзору подрядчику еще нужно провести косметические малярные работы, поставить двери в машинные помещения – на Галушина они уже частично стоят. Сами машинные помещения на этих объектах уже покрашены, осталось покрасить полы, - но это делается уже в самом конце, после уборки помещений.
На Первомайской, 8 и Ломоносова, 177 работы также идут в графике. Кстати, на Первомайской один из лифтов будет не таким, как все – здесь, по проекту, проведено расширение дверного проема – с 65 до 70 см. И теперь в этот лифт . Таких лифтов в этом году несколько – и это новшество в работе Фонда капремонта Архангельской области и наших подрядчиков.
«В данный момент наступил заключительный этап работ – пуско-наладка, на Галушина на двух домах уже лифты поехали. На Ломоносова занимаются расключкой лифтов и где-то чяерез неделю они пройдут пуско-наладку и поедут. Останется поставить обрамления, двери и приступить к отделочным работам. И выйдем уже на комиссию», - подвел итог проверки представитель строительного контроля Виктор ЧЕРЕПАНОВ.
Он отметил, что качество работ очень хорошее: «Мне нравится! Это лучше, чем оба предыдущих года. И, я уверен, это подтвердит нам Ростехнадзор».