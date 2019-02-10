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ОНФ - властям Архангельска: Вы знаете, чем питаются наши дети в школах и детсадах?

Активисты Общероссийского народного фронта обратились к властям Архангельска с просьбой более тщательно подходить к отбору поставщиков питания в школы и детские сады областного центра, а также сформировать новые критерии отбора таких компаний.

Ранее эксперты ОНФ побывали в школе №10, где 21 марта зафиксированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Им сообщили, что в течение учебного дня в медицинский кабинет школы обратились 33 ученика из разных классов, а в поликлиники города пришли 19 детей с подобными симптомами. В основном пострадали школьники младших классов.

«Сейчас известно, что никто из детей школы не госпитализирован и состояние остальных пострадавших нормализуется. К качеству питания в дошкольных учреждениях должны предъявляться высочайшие требования. Мы считаем, что нужно запретить заниматься аутсорсингом продуктов питания в школьные учреждения тем организациям, которые уже попадали в поле зрения надзорных ведомств. К сожалению, у нас есть факт, когда компания поставщик питания уже один раз отравила детей, но продолжает оставаться на рынке услуг. Это недопустимо. ОНФ также обратился в департамент образования муниципалитета и в надзорные ведомства с просьбой взять ситуацию на контроль и дополнительно проверить другие учебные заведения», – сказал член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Игорь Симоненко.

Активисты ОНФ взяли ситуацию на контроль и продолжат мониторинг питания в этом и других учебных заведениях областного центра. Они призывают граждан сообщать в Народный фронт о случаях некачественного питания детей.

 

25 март 11:34 | : Экономика / Скандалы

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